湄公河三角洲有座绿色电厂（一带一路建设进行时）

越南芹苴，湄公河三角洲上最大的城市。2018年11月26日，一座现代化的垃圾焚烧发电厂——光大芹苴项目在此投产并网发电。截至今年2月，已处理生活垃圾5.67万吨，占芹苴市同时段清运垃圾总量的60%，提供绿色电力1243万千瓦时，满足近1700户普通居民一年的生活用电。

光大芹苴项目由光大集团旗下光大国际投资、建设和运营，总投资额逾3.04亿元。项目年处理生活垃圾规模14.6万吨，年提供绿色电力约6000万千瓦时，可实现年节约标准煤2.5万吨，减排二氧化碳1.04万吨，满足约8000户普通居民一年的生活用电。

“光大芹苴项目拥有先进的垃圾焚烧工艺，将极大解决当地生活垃圾填埋处置设备落后、环境污染严重的现状，有助于芹苴市生活固废处理规划的稳步推进。”芹苴市人民委员会副主任陶英勇说。

建设之初，光大芹苴项目就以“打造湄公河三角洲绿色标杆项目”为目标，从工艺设计、设备选型到厂房建设，均采用国际领先标准。

“这是中国光大集团首个海外全产业链环保项目，也是越南投产的第一座现代化垃圾发电项目，是中越合作的重要成果，更是绿色‘一带一路’务实合作的鲜活实践。”中国光大集团董事长李晓鹏说。

值得一提的是，光大芹苴项目的核心技术装备均由光大国际自主研发，技术水平达到国际先进水平。近年来，光大集团不断加大旗下环保产业发展支持力度，累计投入近1000亿元，已在中国100多个城市建设了300多个垃圾发电、危废处置、水处理相关项目。

在给当地提供清洁能源的同时，光大芹苴项目还吸纳了芹苴本地及周边地区112人就业，占到项目工作人员的90%以上。光大芹苴项目副总经理陈伟表示，为了提升当地垃圾焚烧发电产业整体水平，公司在当地精选了20名骨干员工赴中国接受专业培训，目前他们已经成为相关领域的技术带头人。

“亚洲许多城市面临着固废处理难题，芹苴项目提供了一种有效且环保的方案，其提供的清洁能源可以帮助各国减少对化石燃料的依赖。”亚洲开发银行私营部门业务局东亚基础设施融资部主任木村寿香在项目完工仪式上说。

2018年2月，亚洲开发银行向光大国际提供了1亿美元贷款，以支持光大在越南多个城市建设生活垃圾发电项目。在芹苴项目完工典礼的第二天，光大国际即与越南顺化省政府签署了垃圾处理服务框架协议。

随着“一带一路”建设的深入推进以及全球对绿色发展理念的普遍认可，绿色“一带一路”建设所蕴藏的巨大需求和发展潜力正在逐渐释放。

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 02 版）

(责编：冯粒、袁勃)