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越南警方向中方移交一名在逃嫌疑人 涉嫌职务侵占1500万元

2019年03月31日15:24  来源：人民网-国际频道
 

人民网河内3月31日电 当地时间3月31日10时许，在中国驻越南大使馆协调下，越南公安部在岘港国际机场，向中方工作组移交了涉嫌职务侵占罪的在逃嫌疑人戴某。

据中国警方调查，2018年，戴某利用在某公司担任股东的便利，伙同他人私分公司资金3000万元人民币，戴某本人侵占1500万元人民币。案发后，戴某潜逃境外，辗转多地藏匿。

获悉戴某在越南活动的线索后，中国警方即请求越方协助缉捕。经调查，越南警方于近日将戴某成功抓获。中国驻越南大使馆警务参赞赵万鹏表示，中越警方在联合办案、追捕逃犯等方面合作密切、成效显著。中国警方正告在越藏匿的中方犯罪嫌疑人，要尽快投案自首，争取宽大处理，否则将面对法律的严惩。（警联）

(责编：崔越、杨牧)
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