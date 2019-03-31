原标题：巴勒斯坦纪念“回归大游行”一周年 与以军冲突又致2名巴人死亡

加沙消息：巴勒斯坦人30日在加沙地带边境举行“回归大游行”一周年纪念活动，并与以色列军队发生冲突。冲突已致2名巴勒斯坦人死亡、112人受伤。

当天，数万名巴勒斯坦人聚集在加沙地带与以色列交界区域，播放巴勒斯坦国歌和爱国歌曲，高呼“这是我们的土地”等口号，举行纪念活动。其间，巴勒斯坦人与以色列士兵发生冲突，多人被以军子弹和橡皮子弹击中受伤。加沙卫生部随后公布了冲突造成的伤亡情况。

以色列军方30日警告加沙地带居民不要靠近边界隔离栅栏。此前，以军在以色列南部加强了军力部署，以应对可能爆发的大规模冲突。

过去一年来，在“回归大游行”引发的冲突中，巴勒斯坦方面伤亡惨重。据巴方最新统计，有关冲突已造成266名巴勒斯坦人死亡，受伤人数超过3万人。冲突还造成2名以色列士兵死亡。（记者吕迎旭 陈文仙）

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