全球企业社会责任峰会北京论坛召开

全球企业社会责任基金会CEO赵兢与全球企业社会责任基金会理事、蓝衫集团执行董事德沃夏克在论坛上交流。 人民网记者 宦翔 摄

人民网北京3月30日电 （记者 宦翔）全球企业社会责任峰会北京论坛30日在京举行。近百名中外企业家、政府部门与重要社会组织代表，围绕中国企业的社会责任与影响力投资、社会影响力创业在中国的最新实践、可持续发展教育与中国教育创新方向等主题充分交流，分享中国企业在投资、公益、创新、教育等领域对企业社会责任的最新理解与创新实践。

全球企业社会责任峰会每年10月在联合国总部举行，是各国企业就如何根据联合国可持续发展目标，承担企业社会责任进行交流与经验分享的平台。全球企业社会责任峰会北京论坛由全球企业社会责任基金会、美中国际商会、汇丰中国社会企业支持计划等机构联合主办，中国教育在线、友成基金会、社创之星等机构协办，美国中睿集团、星心桥（北京）文化传播有限责任公司、千秋动能（北京）科技有限责任公司承办 。论坛旨在共同打造良好的商业、教育与创新服务生态，助力更多中国企业亮相国际舞台、扩大品牌国际影响力。

“我们在寻找一条这样的路：让地球重新焕发活力，让人与人之间可以有更多信任，让我们的商业为了人类福祉而共同奋斗。这就是在座各位和我们今天如此兴奋和激动的一刻。” 全球企业社会责任基金会CEO赵兢在主旨发言表示，“我们欣然履行‘我一代’使命，呵护我们的地球，走向一个更公平、更富足、更清洁、更赋能的未来。”

社创之星秘书长陈迎炜指出，目前，中国初创阶段社会企业获得风险投资的不到2%甚至更低，资本的急功近利使得一些原本希望实现社会理想的创业机构被利益、流量裹挟，偏离了使命和初心，最终也走向失败。

“过去的企业的确更看重盈利，而在今天这个时代，只有更看重社会可持续发展的企业——社会企业才是最值得投资的，最有发展潜力的。”汇丰银行（中国）可持续发展总监王颖如是说。

全球企业社会责任基金会理事、蓝衫集团执行董事德沃夏克认为，在获得财务回报的同时兼顾产生可衡量且积极的社会、环境影响，既是社会创业的价值标准，也是影响力投资的深刻内涵。

在北京论坛上，全球企业社会责任基金会宣布成立了创新委员会、青年领导力委员会、文化交流委员会、未来科技委员会、新媒体中心，正式发布了《2019全球企业社会责任联合国峰会项目》、《哈佛大学CSR培训项目》、《变革领导力项目》、《联合国SDGs演讲比赛+社创之星海上社会创业之旅项目》、《全球公民培训项目》、《美国亚洲影视节红毯跨文化之旅项目》等一系列符合联合国可持续发展目标（SDGs）、符合企业社会责任愿景的项目，希望借此契机结识更多志同道合的企业家、投资人，依据联合国可持续发展目标，共同打造良性向好的商业、教育与创新服务生态。

迈上新征程，全球企业社会责任峰会北京论坛，为富有创新活力的城市与企业家搭建广阔平台，为担负社会责任的企业与个人带来更多发展机遇，也将把他们的奋斗故事带上国际舞台。今年10月15日将举办全球企业社会责任联合国峰会，12月还将举行全球企业社会责任峰会年终大会。世界期待聆听更多鲜活的中国故事，更期盼更多追梦背后的心路历程。（完）

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