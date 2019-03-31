埃菲尔铁塔迎来130岁生日 将举行众多庆祝活动

人民网讯 据法新社报道，1889年3月31日，埃菲尔铁塔在一片争议声中落成。此后它熬过了批评，不屑与不解，成为了能够代表法国的著名地标性景点之一。埃菲尔铁塔在3月30日和31日这个周末庆祝它的第130个生日，将举行众多活动。

为了庆生，铁塔官方管理处邀请所有热爱它的人士前来参加盛大的庆祝活动，其中包括铁塔每一层都将安排进行的音乐会。届时，将有喜剧演员表演名为“300米高铁塔”的音乐剧，为观众带来浸入性质的感官体验。

古斯塔夫-埃菲尔学院的乐队将献上精心准备的音乐节目（周六周日都是18点开始，21点结束），铁塔第一层到三层还向公众提供一个探险游戏场所，在“寻找正确路径，完成游戏的同时，回顾铁塔的风云历史，一窥它的秘密”。铁塔第二层设有猜谜区，主题同样是铁塔的历史与今天。铁塔的围栏周边向人们提供巨型图片展览，介绍参与铁塔建造和使用的男男女女。本周六晚20点30分，铁塔将为地球日停电5分钟。

铁塔的130岁生日庆祝活动不会就此结束，夏日草坪，互动展览等将相继亮相。（老任）

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