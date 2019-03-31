创纪录热浪席卷阿拉斯加 雪橇犬赛事取消

人民网讯 综合媒体报道，冬季结束之际，地处北极圈内的美国联邦州阿拉斯加经历一场创纪录热浪。费尔班克斯（Fairbanks）阿拉斯加气候评估中心气候专家托曼（Rick Thoman）说，尤其在北部极地，目前气温比平时高出20摄氏度。本周四（3月28日），北部海滨城市巴罗（Barrow），气温升至零下1度，而正常情况下，这一季节的温度是零下20度。

报道说，在很多城市，纷纷测得温度创纪录新高，而本周末，天气还会更热。专家认为，这一热天气与地球暖化的总体趋势有关。现在是3月份，气候如同4月或5月份，而2月份时也"已出奇暖和"。

阿拉斯加深受影响：因缺雪，很多雪橇犬赛跑活动不得不取消；由于冰层太薄，冰冻河流上不能行驶汽车，从而给这个偏僻州的交通业带来大麻烦。（老任）

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