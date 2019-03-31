驻南非使馆举办旅南华侨华人科学家和青年学者座谈会

人民网约翰内斯堡3月30日电 （王磊）据驻南非使馆消息，3月28日，中国驻南非使馆举办旅南华侨华人科学家和青年学者座谈会。驻南非大使林松添出席会议并讲话。使馆李南公参主持，政治、科技、文化等部门负责人和来自南非金山大学、约堡大学、比陀大学、南科学与工业研究理事会、华为、海康威视等南知名高校、科研机构、企业，以及我在南创新型企业代表等近70人出席。

林大使表示，此次座谈会主要有三个目的：一是体现中国党和政府尊重科学、尊重人才的优良传统；二是为科学家和学者们搭建交流平台，共同促进科技创新发展；三是探讨如何发挥科学家和学者们的排头兵作用，推动中南科技合作和全面战略伙伴关系深入发展。

林大使并介绍了中国改革开放40年来取得的历史性成就和重大科技创新进展，指出中国共产党带领中国人民坚持改革开放，坚持中国特色社会主义道路，把一个一穷二白的旧中国，发展成为当今世界第二大经济体、第一大制造业国、第一大外汇储备国，中国国内生产总值年均增长9.5%，对世界经济增长贡献率超过30%。中国发展超出了世界想象，创造了人类历史前所未有的发展奇迹。

林大使表示，40年来，特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、审时度势，提出了高质量创新驱动发展战略，对科技创新进行了全面规划和部署，国家创新体系效能大幅提升。2018年组建科学技术部，进一步统筹海内外科技发展。2013年以来，我国全社会科技研发支出均占GDP2%以上，高于欧盟的科技投入，重大创新成果竞相涌现。我国已成为世界具有重要影响力的科技大国，也已成为引领世界创新发展的重要国家。

林大使介绍了中南关系发展和中南科技创新合作成果，并表示，在去年“两大互访”、“两大峰会”有力牵引下，中南友好互利合作迈上了新台阶，中南关系进入了“黄金收获期”。科技创新合作已成为中南全面战略伙伴关系的重要组成部分，双方在矿产、能源、交通、天文、考古和医学等领域合作亮点纷呈，不断取得新的进展和突破。去年习主席对南进行国事访问期间，两国元首共同出席了中南科学家高级别对话会和中南科技创新合作成果图片展，为中南科技创新合作指明了方向，注入了新动力。

林大使最后鼓励大家抓住中南关系发展新的历史机遇，争做爱国爱乡的好榜样，做所在领域的排头兵，做中南科技创新合作的推动者和促进者，与南方实现优势互补，共同迎接第四次工业革命浪潮，为中南全面战略伙伴关系发展作出更大贡献。

与会代表踊跃发言，分别就南非科技发展现状、推动中南科技创新合作、人才交流和联合培养、技术转移和数据共享，以及搭建联合创新新平台等分享经验并积极提出工作建议和思路。他们表示，这次会议开得很及时很有必要，林大使讲话令人振奋，此次活动既让大家感受到祖国母亲和驻南非使馆的亲切关怀，又促进了代表之间的交流互动和经验分享。大家为祖国发展取得的辉煌成就和国家科技创新取得的重大进展感到骄傲和自豪，纷纷表示将抓住机遇，心系祖国，爱岗敬业，创造条件，为促进中南科技创新合作和中南关系发展贡献新的更大力量。

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