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中国驻南非大使林松添为“国家优秀自费留学生奖学金”获奖者颁奖

2019年03月31日09:38  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡3月30日电(记者 李滢嫣) 据中国驻南非大使馆消息, 28日， 2018年度“国家优秀自费留学生奖学金”颁奖仪式在中国驻南非大使馆举行。中国驻南非大使林松添为南非馆区获奖者、比勒陀利亚大学博士生刘华琼颁奖。林大使向获奖者表示热烈祝贺，充分肯定他取得的学业成就，勉励他以此为新的起点，刻苦攻读，学有所成，为促进中南友好和实现中华民族伟大复兴的“中国梦”贡献力量。

“国家优秀自费留学生奖学金”项目由国家留学基金管理委员会于2003年设立，充分体现了中国政府对广大自费留学生的亲切关怀和殷切期待，也是为奖励优秀自费留学生在学业上取得的优异成绩，鼓励他们回国工作或以各种形式服务祖国。每年在全球范围内有500名优秀在读博士生获奖，刘华琼是今年南非地区该奖项唯一获得者。

(责编：崔越、杨牧)
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