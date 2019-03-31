原标题：英国议会再次否决“脱欧”协议关键部分

英国议会下院29日投票否决了“脱欧”协议关键部分，这进一步增加了英国“脱欧”的不确定性。

3月29日，在英国伦敦，英国首相特雷莎·梅（中）出席议会下院辩论。 新华社发（英国议会摄影师马克·达菲摄）

当日，议会下院经过辩论，最终以344票反对、286票支持的结果否决了一份呼吁“通过退出协议”的动议。退出协议被认为是英国政府与欧盟此前达成的“脱欧”协议的重要组成。

此前，包括退出协议在内的“脱欧”协议曾两度被英国议会否决。为减少反对、增加协议在议会通过的可能性，英国政府29日交付议会表决的仅是“脱欧”协议中的退出协议这一部分。

投票中，英国反对党工党以及与执政党保守党“结盟”的北爱尔兰民主统一党均投了反对票。

英国首相特雷莎·梅在投票前说，通过退出协议是确保英国实现“脱欧”的“最后机会”。

当天，大量民众在伦敦街头参加游行，支持“脱欧”。

去年11月，英国政府与欧盟曾达成退出协议和“英欧未来关系宣言”两份政治文件，统称“脱欧”协议。其中，退出协议具有法律约束力，对“脱欧”过渡期、英欧“分手费”、公民权利、英国北爱尔兰与欧盟成员国爱尔兰边界等焦点议题作出明确安排；“英欧未来关系宣言”则为英国退出欧洲共同市场和欧盟关税同盟后的双边贸易和安全关系勾画出大致图景。

英国原定3月29日正式“脱欧”，但英欧双方不久前均确认“脱欧”推迟。根据欧盟为英国提供的推迟“脱欧”时间表，如果英国议会下院能通过“脱欧”协议，将允许“脱欧”期限延至5月22日；如果英国议会下院未能通过“脱欧”协议，则英国必须在4月12日之前再做出抉择。（记者桂涛 顾震球）

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