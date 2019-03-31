原标题：澳大利亚拟立法让社交媒体为反恐承担责任

澳大利亚政府30日确认正在推动一部反恐法案，寻求让社交媒体平台承担更多责任，从而阻止网友利用社交媒体平台播放或直播暴力犯罪。

根据法案，如果删帖不够迅速，社交媒体公司可能遭受罚款，公司高级管理人员可能面临刑事处罚。

【受触动】

澳大利亚总理斯科特·莫里森、总检察长克里斯蒂安·波特和通信部长米奇·菲菲尔德30日发布联合声明，确认下周将向议会提交新反恐法草案。

莫里森说：“大型社交媒体公司有责任尽全力确保它们的技术产品不受恐怖分子利用。新法案将迫使社交媒体配合执法和情报机构，消除它们产品可能构成的威胁。”

新西兰克赖斯特彻奇恐怖袭击触发对极端人员使用社交媒体平台传播极端主义思想的担忧。澳大利亚籍枪手布伦顿·塔兰特经由“脸书”平台直播行凶过程，稍早时候用“推特”账户发布所谓“宣言”，宣扬白人至上主义思想。

在脸书封杀枪手账号以前，塔兰特直播17分钟。社交媒体平台反应缓慢，受到质疑和谴责。澳大利亚政府认为，这类公司应该为阻止“恐怖分子和犯罪分子散布仇恨和暴力信息”采取更多举措。

【出狠招】

根据法案，一旦发现有人利用社交媒体平台播放或直播暴力犯罪，社交媒体应该立即通知警方。暴力犯罪包括恐怖袭击、谋杀、谋杀未遂、虐待、强奸、绑架。

如果公司没有迅速删除上述信息，将面临罚款，最多达十分之一年收入；公司高层将面临最长3年监禁的刑事处罚。

法案说，其他国家的社交媒体公司一旦发现有人利用所属平台直播澳大利亚境内暴力犯罪，应该立即通知澳大利亚联邦警察。

澳大利亚通信部长菲菲尔德30日说：“我们不会允许恐怖分子和暴力极端人员把社交媒体用作武器，也不会允许澳大利亚儿童登录社交媒体观看屠杀场景。”

克赖斯特彻奇恐袭发生后24小时内，脸书删除150万段行凶直播视频及其复制或改编版本。视频分享网站YouTube删除直播视频。脸书本周宣布将删除宣扬白人至上主义的内容。

【寻推广】

如果议会表决通过由莫里森政府推动的反恐法案，澳大利亚将成为首个要求社交媒体平台公司为反恐不力承担法律责任的国家。

莫里森已经致信二十国集团轮值主席、日本首相安倍晋三，要求后者把监管社交媒体反恐力度列入6月大阪二十国集团峰会的讨论主题，从而寻求在多国范围内形成对社交媒体公司的问责机制。

新西兰政府先前发出相似呼声。总理杰辛达·阿德恩20日呼吁，针对极端人员利用社交媒体传播和煽动暴力，全球应当结成“团结阵线”，合力应对。

【遇质疑】

公开反恐法案以前，莫里森26日会晤脸书、推特和谷歌等多家企业的代表。

菲菲尔德告诉媒体记者，会晤期间，就新西兰恐怖袭击所触发的议题，“他们（社交媒体公司代表）没有提出任何马上能落实的解决方案”。

澳大利亚新南威尔士大学网络安全专家奈杰尔·费尔质疑刑事处罚社交媒体企业高级主管的可行性。澳方“只能处罚住在澳大利亚的高管，而那些人大多数分管营销，而不是平台运营和维护”。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)