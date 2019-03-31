原标题：美司法部拟4月中旬前发布“通俄”调查报告

美国司法部长威廉·巴尔打算4月中旬以前公开“通俄”调查删减版报告。

按巴尔先前的说法，调查没有发现2016年美国总统选举期间唐纳德·特朗普竞选团队与俄罗斯政府“串通”的证据。

他29日再次致信国会众议院和参议院司法委员会，说“所有人不久后都可以亲自读到它（调查报告）”；即便不会更早一些，司法部也会在4月中旬发布报告。

巴尔在信中告诉国会议员，发布调查报告以前，报告部分内容必须“涂黑”，包括机密大陪审团信息、情报来源及其途径、法律禁止公开和可能侵害隐私的内容。他说，愿意5月1日至2日接受质询，就调查报告向参众两院司法委员会作证。

美国联邦特别检察官罗伯特·米勒22日结束“通俄”调查，就持续22个月的调查所获向司法部送交完整报告。

两天后，即24日，巴尔首次就调查报告致信参众两院司法委员会，在4页纸篇幅中包含报告摘要，罗列主要结论，其中之一是没有充分证据起诉特朗普就任总统后妨碍米勒团队司法调查。他同时说，应允许民众阅读调查报告，自行作出判断。

29日再次致信国会时，巴尔说，尽管总统有权动用“行政特权”要求不公开某些报告内容，鉴于特朗普已经公开表明尊重司法部长的决定，司法部不打算让白宫提前过目删减版报告。

特朗普29日在自家佛罗里达州海湖庄园告诉媒体记者，他对巴尔“信心十足”。

记者提问是否赞成巴尔公开调查报告，特朗普回答：“如果他想那么做，我没有任何事情要隐瞒。”

“通俄”调查以特朗普竞选团队是否与俄方串通以及他本人是否妨碍司法调查为主要内容。特朗普一再指认这项调查是对他的政治“迫害”。

国会民主党人要求巴尔尽早公开报告，其中一些人要求公开未经删减的完整版报告。参议院情报委员会副主席、民主党人马克·沃纳说：“我们要尽早看到米勒的报告，（报告）涂黑部分必须仅限于有充分必要保护情报来源和途径的内容。国会和美国人有必要知道2016年到底发生了什么。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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