原标题：英多名“亲欧”议员退党 欲建“改变英国”新政党

英国多名亲欧洲联盟的中间派议员不满各自所属政党就“脱欧”所持立场，退党后组成新团体，29日递交申请，要求组建名为“改变英国”的新政党。

退党议员说，他们已经递交建党申请，新党名称为“改变英国－独立团体”。新党成员包括从执政党保守党退党的3名议会下院议员和从最大反对党工党退党的8名下院议员。

这一新政治团体的过渡领袖、前保守党议员海迪·艾伦在声明中说，29日是向前迈进的重要日子，“如果我们要实现把政治变得更好的抱负，争取不同群体、不同政治背景民众的支持至关重要。”

前工党议员查卡·乌穆纳说，多名保守党和工党议员2月退党、组成新政治团体以后，得到公众支持。如果“脱欧”进一步延期至欧洲议会选举以后，这一政治团体会争取推举候选人，角逐欧洲议会席位。

乌穆纳曾是工党“新星”，主张就英国“脱欧”再次举行公民投票。

英国2017年3月29日向欧盟递交“脱欧”信函，成为首个寻求退出这一地区一体化机构的成员国。根据欧盟法律，英国定于今年3月29日正式“脱欧”。然而，英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议一再遭议会否决，令英国首相特雷莎·梅不得不要求延期“脱欧”。

欧盟同意延期，但为“脱欧”最终期限提供“二选一”时间表：一是如果英国议会下院能通过“脱欧”协议，将允许“脱欧”期限延至5月22日，即欧洲议会选举的前一天；二是如果英国议会下院依旧无法通过协议，则英国必须在4月12日以前作出新抉择，包括延期“脱欧”、无协议“脱欧”或撤回“脱欧”。

“脱欧”陷入僵局的同时，越来越多英国民众加入请愿，现有大约600万人要求英国政府撤回依据《里斯本条约》第50条启动的“脱欧”进程。另外，百万民众23日在首都伦敦市中心集会反对“脱欧”，要求就是否“脱欧”举行第二次公投。（陈立希）（新华社专特稿）

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