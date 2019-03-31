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2019年“中国-新西兰旅游年”开幕

2019年03月31日08:26  来源：新华网
 
原标题：2019年“中国-新西兰旅游年”开幕

　　2019年“中国—新西兰旅游年”开幕式30日在惠灵顿新西兰国家博物馆隆重举行。

　　中国文化和旅游部部长雒树刚和新西兰旅游部部长凯文·戴维斯分别宣读了两国领导人贺词。

　　中国驻新西兰大使吴玺强调，中国的发展将为新西兰带来更多机遇，为两国旅游合作提供更广阔的空间。

　　她说，新西兰是21世纪海上丝绸之路的自然延伸。2017年李克强总理访新期间，双方签署了“一带一路”合作文件。设施联通、民心相通是“一带一路”的重要内容。中新开展“一带一路”合作，不仅将有助于提升新西兰的旅游基础设施建设，也将进一步巩固新西兰作为中国游客理想旅游目的地的优势，吸引更多的中国游客。

　　新西兰旅游局总经理丽贝卡·英格拉姆表示，中国是新西兰最有价值的游客市场，新西兰旅游局的工作重点是确保新西兰成为中国游客的理想目的地和首选。

　　李克强总理2017年3月访问新西兰期间，中新双方宣布2019年为“中新旅游年”。（记者卢怀谦　张晓青）

(责编：崔越、杨牧)
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