2019三亚台商峰会举行

据新华社三亚3月30日电 （记者刘诗豪）30日，2019三亚台商峰会在海南省三亚市举行。全国政协副主席、台盟中央主席苏辉致辞表示，祖国大陆改革开放的40年，台商是重要的参与者、贡献者与见证者。如今，越来越多的台湾民众愿意把自己的学业、事业和生活的重心放在大陆。
苏辉说，从“小三通”到全面“三通”，十几年来两岸在“应通尽通”方面取得了长足进展。下一步要实现经贸合作畅通、基础设施联通、能源资源互通、行业标准共通的新“四通”，海南可以发挥自贸区建设、体制创新的政策优势，在琼台两地新“四通”方面大胆创新，推出切实可行的新政策、新方法、新举措。
据介绍，去年海南新批准注册台资企业42家，医疗健康、科技文创、现代农业、现代服务业等成为台商投资的重点领域。海南全年接待台胞入境人数超过了21万人次，同比增长25%。近期，6个台资项目将相继开工投产。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】