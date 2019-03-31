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2019三亚台商峰会举行

2019年03月31日06:00  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社三亚3月30日电  （记者刘诗豪）30日，2019三亚台商峰会在海南省三亚市举行。全国政协副主席、台盟中央主席苏辉致辞表示，祖国大陆改革开放的40年，台商是重要的参与者、贡献者与见证者。如今，越来越多的台湾民众愿意把自己的学业、事业和生活的重心放在大陆。

　　苏辉说，从“小三通”到全面“三通”，十几年来两岸在“应通尽通”方面取得了长足进展。下一步要实现经贸合作畅通、基础设施联通、能源资源互通、行业标准共通的新“四通”，海南可以发挥自贸区建设、体制创新的政策优势，在琼台两地新“四通”方面大胆创新，推出切实可行的新政策、新方法、新举措。

　　据介绍，去年海南新批准注册台资企业42家，医疗健康、科技文创、现代农业、现代服务业等成为台商投资的重点领域。海南全年接待台胞入境人数超过了21万人次，同比增长25%。近期，6个台资项目将相继开工投产。


　　《 人民日报 》（ 2019年03月31日 04 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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