中共代表团访问突尼斯

新华社突尼斯3月29日电 应突尼斯呼声运动邀请，中共中央委员、贵州省委书记孙志刚率中共代表团于3月27日至30日访突，其间分别会见突总理沙赫德及呼声运动、复兴运动、祝福突尼斯党领导人。孙志刚在会见中深入宣介习近平新时代中国特色社会主义思想，并同突方就进一步发展两国关系、党际交往和地方合作等交换看法。

沙赫德等高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想，表示突中两国传统友好，突方愿积极参与“一带一路”建设，借鉴中国在经济建设、反腐、扶贫等领域的成功经验，推动突中合作不断迈上新台阶。突各党领导人均表示愿同中共加强交流，通过党际渠道促进国家关系全面发展。

《 人民日报 》（ 2019年03月31日 03 版）

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