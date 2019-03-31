中共代表团访问突尼斯

新华社突尼斯3月29日电 应突尼斯呼声运动邀请，中共中央委员、贵州省委书记孙志刚率中共代表团于3月27日至30日访突，其间分别会见突总理沙赫德及呼声运动、复兴运动、祝福突尼斯党领导人。孙志刚在会见中深入宣介习近平新时代中国特色社会主义思想，并同突方就进一步发展两国关系、党际交往和地方合作等交换看法。
沙赫德等高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想，表示突中两国传统友好，突方愿积极参与“一带一路”建设，借鉴中国在经济建设、反腐、扶贫等领域的成功经验，推动突中合作不断迈上新台阶。突各党领导人均表示愿同中共加强交流，通过党际渠道促进国家关系全面发展。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】