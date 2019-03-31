“比邻共话”走基层 讲讲支部好故事

本报南宁3月30日电 （记者庞革平、李纵）3月29日，应中共中央对外联络部邀请，以党的中央常务委员会委员德沃·普拉萨德·古隆为团长的尼泊尔共产党党务干部考察团访华。其间，考察团在广西壮族自治区柳州市参加了由中联部一局主办的“比邻共话——中国共产党基层党支部的故事”活动。

考察团与柳州市党委、国有及私营企业负责人、社区党支部代表围坐在柳工集团公司厂房内，交流互鉴基层党支部建设的做法和经验。柳州市委常委、组织部部长黄丽娟在活动上表示，柳州是西南工业重镇，国有企业占主导地位，一直以来，柳州市委始终坚持党对国有企业领导不动摇，传承发扬柳州“工匠精神”，坚持党建引领，把国企打造成助推万亿工业强市的中坚力量，推动党建工作与经济社会发展同频共振。

柳工集团有限公司党委副书记王相民讲述了企业党建的故事。他说，2018年，为实现挖掘机产销破万台的任务目标，柳工集团的党员带头，带动本支部员工组成攻关小组。支部领导深入生产一线，与员工同吃喝、共战斗。正是党组织和党员发挥示范带头作用，激发了全体员工的信心和智慧，才造就了无数生产“奇迹”。

张红梅是柳州市河西街道钢联社区党总支书记，她在座谈会上分享了如何带领基层党员为群众解决污水问题的故事。她说，社区生活污水直排，一度让居民怨声不断。张红梅带领党员实地走访、收集意见、请专业力量评估，并启用20万元惠民资金，不久后问题得到解决。

尼泊尔共产党党务干部考察团团长古隆介绍了尼泊尔共产党开展党支部建设的做法和经验，并就社区党支部如何加强对流动党员的管理等问题与中方人员进行了交流。他说，在中国共产党的领导下，中国经济飞速发展，人民生活水平大大提高。尼泊尔共产党非常重视基层党建，希望向中国共产党学习更多有益经验，更好地为人民服务。

《 人民日报 》（ 2019年03月31日 03 版）

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