中匈合作竞技欧洲新能源车市场

比亚迪匈牙利工厂里，当地员工正在组装新款纯电动客车。

本报记者 于 洋摄

■“比亚迪是新能源汽车的领头羊之一，在科技和研发上具有优势；匈牙利有很多对技术和欧洲市场都比较了解的人才。两者结合让比亚迪匈牙利工厂脱颖而出，成为本地发展最快的企业之一。”

■“比亚迪匈牙利工厂不仅带动了当地就业，还促进了上下游配套产业的发展，使得匈牙利在欧洲新能源汽车市场未来竞争中占据一席之地。”

■“自2016年以来，比亚迪在匈牙利累计投资超过3000万欧元，订单量一直在稳步增长，已成为欧洲电动客车市场的重要参与者。”

日前，由比亚迪匈牙利工厂生产的纯电动客车在匈牙利绍尔戈陶尔扬市投入使用。这是这座匈牙利边境城市的首台电动客车，也是比亚迪在欧洲打开的又一新市场。截至目前，比亚迪已在欧洲12个国家获得超过600台纯电动客车订单，在欧洲纯电动客车市场占有率超过20%，成为欧洲电动客车市场的领跑者之一。作为比亚迪在欧洲的首个工厂，匈牙利工厂也成为观察中匈两国实现优势互补、互利共赢的一个窗口。

优势互补，结伴打开新市场

匈牙利位于欧洲中心地带，是东欧和巴尔干半岛进入西欧的必经之地。比亚迪匈牙利工厂位于匈牙利西部的科马罗姆市，厂区毗邻连接匈牙利首都布达佩斯和奥地利首都维也纳的M1高速公路，从这里生产出来的电动客车可以迅速进入西欧市场。

匈牙利曾是欧洲汽车制造业重镇，客车和工程车制造在很长一段时间里都是匈牙利机械制造业的王牌之一。比亚迪匈牙利工厂技术经理袁晓宾至今仍记得自己刚参加工作时见证匈牙利向中国出口大巴的情景：“当时匈牙利的大巴制造行业在世界处于领先地位，向中国输出了很多先进的设备和技术。不过，从上世纪90年代开始，匈牙利汽车制造业受到很大冲击。近年来，随着新能源技术的进步，欧洲汽车行业或将迎来新一轮更新换代，这也为匈牙利汽车行业带来新的发展契机。”

2016年，比亚迪开始筹建首个欧洲工厂，并将目光锁定在匈牙利。“匈牙利有突出的区位优势，也有良好的产业基础，更重要的是，匈牙利悠久的汽车制造行业培养了大批优秀的产业和技术工人，为比亚迪在匈牙利的生产提供了基础。”袁晓宾说。

2017年9月，比亚迪在匈牙利生产的首台客车整车下线。截至目前，比亚迪匈牙利工厂已向荷兰、瑞典等国交付多批量纯电动客车，最新一批生产的客车将交由比利时布鲁塞尔机场集团运营。目前，工厂正为英国客户生产电动客车底盘，由比亚迪生产的电动客车底盘在伦敦的电动客车市场占有率达90%。

“匈牙利工厂是比亚迪实现‘欧洲制造’的重要一环。自2016年以来，比亚迪在匈牙利累计投资超过3000万欧元，订单量一直在稳步增长，已成为欧洲电动客车市场的重要参与者。”比亚迪匈牙利工厂总经理陈永平说。

深耕本土，技术交流结新果

科马罗姆工业园里的比亚迪工厂，由办公楼、分装车间、底盘车间、喷涂和总装车间、电池检测及维修中心、检测线及淋雨房等组成，具备独立的研发和测试功能。工厂周围是来自美国、日本和韩国的汽车制造商厂房。与这些在这里经营多年的工厂相比，比亚迪工厂年轻却底气十足。

比亚迪匈牙利工厂运营总监盖博尔·巴拉格介绍说，目前比亚迪电动客车的电池以及整套传动系统技术遥遥领先于其他企业，不仅各项系数远高于欧洲标准，更重要的是与燃油客车相比减少了能源消耗，运营成本能降低近八成。

“比亚迪是新能源汽车的领头羊之一，在科技和研发上具有优势；匈牙利有很多对技术和欧洲市场都比较了解的人才。两者结合让比亚迪匈牙利工厂脱颖而出，成为本地发展最快的企业之一。”盖博尔说。

“工厂刚刚成立的时候只有50多名工人，现在已经有250多名工人了，来自中国的员工只有5人，其他都是匈牙利本地人。虽然比亚迪是来自中国的品牌，但从某种意义上说我们是一家真正的匈牙利企业。”盖博尔说。

为了适应本地的营商环境，比亚迪匈牙利工厂也在本土化上进行了一系列尝试和探索。比如，为了适应当地员工的工作和生活习惯，工厂将工作时间进行了调整；定期举办“家庭日”，组织员工与家属进行团建；定期组织员工到中国学习，交流技术和管理经验等。

“长期的交流与合作让员工对企业的认同感不断增加，他们对技术改进和创新提出了很多有益建议。”陈永平说：“比如大巴的铝蒙皮技术，在国内我们采用铆接的方式，但在匈牙利我们采纳当地工程师的建议，将铆接和打胶相结合，既能缩短工时，又能确保大巴结构的可靠性。”

记者在比亚迪匈牙利工厂的组装厂房里看到，这里并没有想象中充满机械感的流水线，很多程序由技术工人手工打磨加工完成。袁晓宾说，客车生产与轿车生产不同，很多工序都依靠工人的技术，这也是当地工人非常骄傲的地方——每一辆从这里走出去的汽车都有匈牙利技术的印记。来自中国的技术和零配件通过匈牙利技术工人的手组装下线，走进欧洲市场，成为独一无二的产品。

产业合作，互利共赢新机遇

匈牙利积极参与“一带一路”建设，推动共建“一带一路”和匈牙利“向东开放”政策对接，近年来为中国企业在匈牙利投资提供了诸多支持和便利。

匈牙利对中国企业的支持也为本国产业和市场带来了新的发展机遇。“由于欧洲一系列环保政策的推动，欧洲汽车产业面临重新洗牌。比亚迪匈牙利工厂不仅带动了当地就业，还促进了上下游配套产业的发展，使得匈牙利在欧洲新能源汽车市场未来竞争中占据一席之地。”比亚迪匈牙利工厂项目经理约瑟夫·拉斯卡伊说。

近年来，欧洲一些老牌汽车企业也密切关注电动客车市场这块“大饼”，开始投入到相关产业的研发和生产中来。不过，比亚迪的提早布局让匈牙利业界人士充满信心。“比亚迪匈牙利工厂这几年的发展让我认识到中国的技术和效率。匈牙利拥有悠久的汽车制造历史，希望中国的新能源汽车技术能助力匈牙利汽车制造业实现弯道超车，重现往日荣光。”科马罗姆市市长安提拉·莫罗纳尔说。

“以匈牙利为代表的中东欧市场在电动客车开发和更新换代方面，为我们提供了很大的市场与发展空间。随着工厂的稳定运营，我们也希望比亚迪的电动客车不仅在当地制造，更要为当地民众服务，让当地民众可以感受和体验这一充满高科技含量的交通运输工具。”陈永平说。

（本报匈牙利科马罗姆3月30日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月31日 03 版）

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