IMF：人民币在全球外汇储备中占比创新高

新华社华盛顿3月29日电（记者高攀 熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）29日发布的数据显示，截至2018年第四季度，各经济体央行持有的外汇储备中，人民币资产占比升至1.89%，超过澳元和加元，创IMF自2016年10月报告人民币储备资产以来最高水平。

据IMF公布的最新官方外汇储备货币构成季度数据，截至去年第四季度人民币外汇储备资产约合2027.9亿美元，占全球官方外汇储备资产的1.89%，占比高于澳元的1.62%和加元的1.84%。

数据还显示，截至去年第四季度，全球官方外汇储备资产约为10.73万亿美元。其中，美元资产占比降至61.69%，连续第三个季度下降；欧元资产占比升至20.69%，为2014年第四季度以来最高水平。

分析人士认为，人民币在全球央行外汇储备资产中的占比上升，反映出2016年底人民币纳入IMF特别提款权货币篮子后，全球外汇储备管理机构持有人民币资产的兴趣增加，对美元的依赖有所降低，有利于促进外汇储备资产多元化。

目前有149个国家和地区自愿向IMF报告官方外汇储备货币构成。IMF将成员持有的美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、澳元、加元和人民币8种货币的外汇储备总量单独列出。IMF自2016年10月开始在官方外汇储备货币构成季度调查中单独列出人民币资产，以反映全球人民币外汇储备的持有情况。

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