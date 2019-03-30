原标题：【国际锐评】中美磋商越到关键处，越要扩大利益交集

为期两天的第八轮中美经贸高级别磋商星期五（29日）在北京结束。这轮磋商同样由中共中央政治局委员、中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦共同主持，双方讨论了协议有关文本，并取得新的进展。

从大雪纷飞到樱花盛开，从华盛顿到北京，中美经贸高级别磋商在最近四个月里谈了四轮，已经进入最关键也是最吃劲的时候。在上一轮磋商中，双方围绕协议文本进行了谈判，在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得了实质性进展；本轮磋商又继续讨论协议文本，并取得新的进展，这说明双方朝着落实两国元首重要共识又前进了一步，值得期待。

中美经贸高级别磋商每前进一步，都很不容易，可谓艰难而辛苦。虽然双方磋商是闭门进行的，但随着磋商的节奏和步伐不断加快，还是有越来越多的细节被披露了出来。比如，为了节省时间，本轮磋商将欢迎晚宴改成工作晚餐，双方代表团边吃边谈；另外，本轮磋商也没有开幕式，双方简化形式，直奔主题，围绕协议文本进行逐行讨论。

细节处见精神。中美双方经贸团队谈得如此艰难、辛苦，一方面反映出中美在制度、文化、国情和发展阶段方面存在着巨大差异，在沟通中要求同存异，就必然要付出更大的努力。另一方面，中美经贸问题不是简单的你卖我买关系，而是错综复杂，磋商难度很大。因此，在面对面磋商时间有限的情况下，双方采取了加班延期、视频沟通、边吃边谈等多种方式来争分夺秒增进共识，但仍有大量工作要做。可以说，在过去的近120天里，夜以继日、加班加点一直是双方经贸团队的工作常态。

尽管如此，双方团队在两国元首阿根廷重要共识的指引下，通过不懈努力，也不断地取得实质性进展。这确实来之不易，双方都应该倍加珍惜。

据美国商务部星期三（27日）公布的数据，1月份美国对全球出口增长0.9%，达2073亿美元，但对中国的整体出口额下降至71亿美元，创 2010年以来最低水平。据中方统计数据，今年前两个月，中国对美国的进出口贸易下降了19.9%。鉴于中美贸易紧张形势依然没能缓解，经济合作与发展组织最近将今年全球增长预期从3.5%下调至3.3%。

显然，相互加征关税对中美双方和全球经济的伤害越来越显现，落实两国元首共识也越来越重要和必要。当前，双方已进入文本拟定的关键阶段，随着磋商节奏加快、形式简化、直奔主题，交锋自然更加激烈。

中美磋商越是到关键处，越是要扩大利益交集。美方关切主要集中在知识产权保护、市场准入和实施机制等方面。这些关切只要与中国正在推进的深化改革、扩大开放方向一致，就能在中国当下的改革开放过程中得以解决。在今年博鳌亚洲论坛年会上，中国又释放了一系列扩大开放的信号，中美双方可以从中寻找共同点，不断推动解决各自的经贸关切。

下周，第九轮中美经贸高级别磋商将在华盛顿举行。随着谈判节奏加快，双方应以更大的勇气、智慧与信任去扩大公约数，继续相向而行，落实两国元首共识。

对中方而言，肯定会以一贯的诚意与努力去争取达成互利双赢的协议，即便谈得不理想，中方也会坦然面对，该干什么就干什么！经过一年的摸爬滚打，中国经济更具韧性了，中国人的心态也磨炼得更加成熟了。在贸易摩擦不断升级的2018年，中国对外直接投资依然高达1300亿美元，稳居世界前列；实际使用外资1349.7亿美元，同比增长3%，创下历史新高。这份亮眼的“成绩单”让中国人更加坚定地认识到：办好自己的事，才是应对一切风雨的王道。（国际锐评评论员）

(责编：杨牧、刘洁妍)