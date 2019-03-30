援巴基斯坦瓜达尔新国际机场项目举行奠基仪式

人民网巴基斯坦瓜达尔3月29日电（记者 丁雪真）29日下午，援巴基斯坦瓜达尔新国际机场项目奠基仪式在巴基斯坦西南部俾路支省的瓜达尔港隆重举行，巴基斯坦总理伊姆兰·汗和中国驻巴基斯坦大使姚敬为项目奠基并致辞。巴基斯坦外交部长、海事部长、计划发展部长、俾路支省首席部长及陆军参谋长等巴政府和军方代表、瓜达尔港务局、中方项目管理公司和中资企业代表近800人参加。

伊姆兰·汗在致辞中表示，能够来到瓜达尔是一件令人欣慰的事，他相信瓜达尔未来将成为全巴基斯坦的发展引擎。伊姆兰·汗称赞中国建设者对瓜达尔港建设所做出的贡献，他特别感谢中国政府对修建瓜达尔新机场提供的无偿援助。

据了解，该项目由中国民航机场建设集团有限公司设计、管理。按照设计方案，瓜达尔新国际机场距瓜达尔市约26公里，将修建一条可起降空客A380、波音777等大型飞机的高标准跑道以及一座14000平方米的现代化航站楼。项目建成后，将成为该地区现代化标志性建筑，显著改善瓜达尔地区的基础设施和对外交通条件，并为港口和城市未来发展打下更好的基础。

伊姆兰·汗当天还视察了正在瓜达尔自由区举行的瓜达尔港第二届国际商品展销会，他对前来参展的巴中两国企业代表表示欢迎。他说，今年的展销会和去年相比规模更大，他祝愿瓜达尔展销会越办越好。

28日至29日，由中国海外港口控股有限公司主办的瓜达尔港第二届国际商品展销会在瓜达尔自由区举行。展销会吸引了来自巴中两国的104家企业参加，覆盖农业、纺织、物流和机械制作等多个领域。

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