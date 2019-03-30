谈判的一个新特点：简化形式 直奔主题

静悄悄地开始，又静悄悄的结束。

第八轮中美经贸高级别磋商，很低调。

等了一天没什么消息。北京时间29号晚上9点左右，美国那边先出了个白宫声明，里面提到：

双方坦诚地、建设性地讨论了谈判和以后的步骤，并取得了进展。欢迎刘副总理率团下周访问。

大概20分钟后，国社发出简短的消息稿。

第八轮中美经贸高级别磋商在京举行

3月28日至29日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京共同主持第八轮中美经贸高级别磋商，双方讨论了协议有关文本，并取得新的进展。刘鹤副总理将于下周应邀访美，在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商。

发布时间相近，内容相似，这和一周前中美双方不约而同地发布第八轮、第九轮经贸高级别磋商消息的做法类似。

想必，这是双方协商之后形成的某种默契。

第九轮中美经贸高级别磋商下周在华盛顿举行。

越接近达成目标，谈判难度越大。肯定又是一次艰难的博弈。

回头来捋捋，第八轮磋商有哪些可说的东西？

首先，是简化形式，直奔主题。

据陶然笔记了解，这次磋商还是在钓鱼台国宾馆，还是熟悉的对手。国社的照片也显示，还是三个人轮流合影，刘副总理的那条红领带还是那么醒目，姆努钦这次也戴了红领带。

据说，双方还就“撞衫”问题寒暄了两句，“今天咱俩都戴了红色领带”……

不一样的也有不少。

与前几轮磋商相比，这次最大的特点是简化形式、直奔主题。

会谈前礼仪性内容能省则省，没有开幕式，没有会见记者环节，不到一分钟的合影后，双方就进入会议室开始谈。

这个特点从昨天就表现出来了，美方代表团抵达北京到酒店稍作调整后，双方马上开始工作。本来准备的欢迎晚宴也改成了工作晚餐，一边吃饭一边谈。

时间紧，任务重。

简化形式，聚焦主题，抓紧赶快谈，看来已经是双方的共识。

其次，场内的声音比较谨慎乐观。

不知道大家注意到没有，美方近期关于中美谈判的表态上，有个很有趣的现象：

越接近谈判团队的核心层，对外释放消息越谨慎乐观。

比如美国贸易代表莱特希泽，这位被各方视为持“鹰派”立场的代表人物，在近期几次对国会和媒体表态时，可谓慎而又慎。

财政部长姆努钦，更是经常释放一些关于谈判的积极信号。

据彭博社报道，美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦周四与中国谈判官员在北京举行了工作晚宴。姆努钦在出发参加周五一整天的谈判之前称会谈“非常有成效”（very productive）。

就在今天下午3点40分左右，不常用社交媒体的姆努钦又发推称，今天的谈判是一次“建设性的贸易对话”（constructive trade talks）。

与这两位美方牵头人的态度相比，美国政府非谈判团队的高官对外界释放的信息更丰富，反而更让人摸不清头绪。

在陶然笔记看来，谈判是闭门的，到了这个关键时候，加上事关重大，核心成员对具体进展闭口不谈，或是释放积极信号，再正常不过的了。

此外，换换认识的角度，或许会有不同思路。

谈判进展消息满天飞的时候，任何关于谈判的风吹草动都会引起高度关注，深度解析，甚至是过度解读。

不过，大家不妨想想。

没什么消息和太多消息，效果其实差不多。

更何况，按照美国人一贯的“极限施压”策略，这个时候有很大可能通过各种方式向中方施压。

我碗里的都是我的，另外还要看看能从你碗里再捞点儿啥。

这样一个对手，我们该怎么对付？

后台留言里，大家出了不少点子和办法，有很多真知灼见。

按陶然笔记的理解，这个时候提供另外一种思路供大家参考。

不妨换个角度，想想在谈判越来越艰苦的时候，对手最希望我们是什么样子？又最不希望我们是什么样子？

最希望的大概是：患得患失，想赢怕输，心急火燎，气急败坏。

最不希望的大概是：冷静理性，沉着自信，对各种可能情况有充分预案。

对手不想的，就是我们该做的。

(责编：马昌、袁勃)