欧美同学会纪念留法勤工俭学运动100周年座谈会召开

图为会议现场。主办方供图

人民网北京3月30日电（刘叶婷） 在国家主席习近平成功访问法国，纪念留法勤工俭学运动100周年之际，3月29日，由欧美同学会主办、欧美同学会法比分会承办、瑞士分会协办的纪念留法勤工俭学运动100周年座谈会在京召开。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺在座谈会上发表主旨讲话。全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺，科技部原副部长、欧美同学会副会长、法比分会会长马颂德，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君，欧美同学会党组成员、副秘书长张明杰，中国社会科学院法国历史研究学者端木美，法国使馆文化处副参赞Jean-Yves Coquelin，艺术8创始人、中法文化论坛副理事长佳玥等十余位嘉宾出席座谈会。欧美同学会法比分会、瑞士分会等学长代表60余人参加了座谈会。座谈会由马颂德主持。

陈竺在发表主旨讲话时说，习近平总书记访法期间强调，中法在人文交流方面，既要畅通政府间合作的“主渠道”，也要丰富民间交往的“涓涓细流”，要共同办好中法建交55周年和中国留法勤工俭学运动100周年纪念活动。欧美同学会召开纪念留法勤工俭学运动100周年座谈会，是贯彻落实习近平总书记重要指示的具体举措，也是缅怀留法勤工俭学运动先辈，弘扬他们留学报国、追求真理、自强不息精神的重要实践。

陈竺重温了百年前的留法勤工俭学运动，他指出，留法勤工俭学运动之所以取得巨大成功，为祖国培养了那么多杰出人才，有三点经验和启示。首先，广大留学生始终坚守留学报国的追求和使命，把个人命运与国家命运联系起来，从而在民族发展的历史上取得了巨大成就。其次，留法勤工俭学运动引导大批有志青年特别是贫寒子弟走出国门认识世界，打开了中西融汇的视野。再次，留法勤工俭学运动体现了留法先辈们刻苦奋斗的精神，为我们留下一笔宝贵的精神财富。

陈竺强调，留法勤工俭学运动是中法关系的重要篇章，为中法之间播下了相互了解、互尊互鉴的友谊种子，成为拉近中法关系的一条特殊纽带。传承历史，是为了更好开创未来。在中华民族强起来的伟大时代，广大留学人员应该承担新使命，做出新贡献。

陈竺对广大留学人员提出三点希望。一是希望广大留学人员做爱国主义的践行者。要传承爱国报国的光荣传统，坚定留学报国的远大志向，继承周恩来、邓小平等先辈无私奉献的高尚情怀，把个人梦同中国梦紧密联系在一起，将自己的根深植于祖国大地，自觉把个人成功的果实结在爱国主义的常青树上；二是希望广大留学人员做中西文化的汇通者。要努力学习包括物理学、生物学、化学、医学、艺术、经济学等在内的各种科学文化知识，充分汲取人类一切先进的思想文化和科学技术研究成果，并与中华民族的传统文化结合起来，融合贯通；三是希望广大留学人员做中国故事的传播者。要当好中外交流、友好交流的民间使者，利用各种机会主动讲好中国共产党治国理政的故事、中国人民奋斗圆梦的故事、中国坚持和平发展合作共赢的故事，向世界展示真实、立体、全面的中国，为中国梦的实现营造良好的国际氛围。

座谈会上，中国社会科学院法国历史研究学者端木美，法国使馆文化处副参赞Jean-Yves Coquelin，艺术8创始人、中法文化论坛副理事长佳玥，同济大学副校长江波，保定留法勤工俭学纪念馆馆长谢炜，北京中法实验学校校长孙继刚等12位嘉宾先后发言，从挖掘传承留法勤工俭学运动精神，加强中法在经济、科技、文化、教育、知识产权等领域合作谈了体会并提出建议。

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