美宇航员完成今年第二次太空行走

美国航天局29日说，国际空间站两名美国宇航员当天完成6个多小时的太空行走，为空间站太阳能电池板更换电池。这是今年空间站上的第二次太空行走。

美国东部时间29日14时27分（北京时间30日2时27分），美国宇航员尼克·黑格和克里斯蒂娜·科赫两人结束了太空行走，历时6小时45分钟。

据美航天局介绍，两名宇航员将空间站太阳能电池板6枚镍氢电池更换为3枚小而轻且容量更大的锂离子电池。这些电池用于储存太阳能电池板产生的电能，在环绕地球运行的空间站接触不到阳光时供能。

在本月22日的今年第一次太空行走中，黑格与另一名美国女宇航员安妮·麦克莱恩把太阳能电池板另6枚镍氢电池换为3枚锂离子电池，后来发现其中一枚无法充电。本次任务中，宇航员把问题电池换回为2枚旧的镍氢电池，恢复了太阳能电池板的全供电状态。

另外，本次任务中两人还进行数项作业，为今后在空间站其他地方更换电池等做准备。黑格检查了太空行走宇航员用来锚定自身的便携式足部固定器的接口，而科赫安装了扶手供以后的太空行走宇航员移动。

当日的太空行走任务原计划由科赫和麦克莱恩完成，本可成为空间站历史上的首次全女性太空行走，但由于空间站上尺寸合适的宇航服准备不够等问题，麦克莱恩被男宇航员黑格替代。

这是空间站上的第215次太空行走，也是科赫的第一次太空行走。按美国航天局的安排，麦克莱恩将于4月8日出舱完成今年第三次太空行走，届时她的搭档将是加拿大男宇航员戴维·圣雅克。（记者周舟）

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