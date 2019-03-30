王东华总领事在“世界湾区合作发展论坛”上的讲话

中国驻旧金山总领事王东华致辞。

尊敬的人民网副总编罗华先生，

尊敬的史蒂文·洛克菲勒二世，

各位来宾、朋友、女士们、先生们，

大家早上好！

我很高兴出席在旧金山举办的首届“世界湾区合作发展论坛”，我谨代表中国总领馆向“世界湾区合作发展论坛”表示祝贺，对人民网美西公司为举办“世界湾区合作发展论坛”所作努力表示衷心感谢！

近年来，世界各主要湾区依托区位优势、人才优势、资本优势、科技优势，以创新为驱动力推动高科技、新技术产业发展，对本地和本国经济发展注入了新的动力，发挥着重要拉动作用。作为独特的经济模式之一，湾区发展模式方兴未艾，受到各方高度重视。与此同时，在世界很多地方，反全球化浪潮此起彼伏，持续发酵，保护主义、单边主义大行其道，湾区经济发展也面临新的挑战，在此背景下，举办“世界湾区合作发展论坛”，为各方提供一个平台，交流借鉴湾区发展建设的经验，探讨解决湾区面临的问题，具有十分重要的现实意义。

湾区发展始于全球化，有赖于高度开放。湾区发展从来都不是“画地为牢”式的封闭性发展，需要各个方面共同参与，需要聚集各方优秀人才，需要实现发展成果共享。经济全球化的发展促使生产要素在全球范围自由流动，使湾区发挥自身区位优势、吸引产业聚集成为可能。包容、开放的政策和机制是吸引世界各地优秀人才的先决条件，人才为技术创新、产品研发、产业发展提供了源源不断的智力支撑和保障。纵观世界主要湾区发展，无论是旧金山湾区、纽约湾区，还是东京湾区、汉堡湾区，都无不得益于经济全球化发展和自由开放包容的政策和机制。

逆经济全球化而动，限制人员和技术流动，最终会走向自我封闭。以维护自身一己之利为目的而脱离经济全球化，将使自己远离全球产业链和国际分工，会使湾区发展失去动力；以垄断技术为目的而限制人员和技术流动，会阻碍技术进步和创新，必然导致湾区发展失去活力；以独享发展成果为目的而高排他性的发展，将使自己与国际市场隔离，导致自己失去更多发展机遇，从旧金山湾区发展看，其面向全球市场，这是其蓬勃发展的重要依托；外来科技人员是其主力军，对其保持创新领先地位功不可没、不可或缺。假如没有国际市场的支撑，没有这些外来科技人才进入，旧金山湾区就难以发展到今天的程度。值得注意的是，当前保护主义盛行，对人员、技术、资金流动的限制有增多势头。这无异于扼杀自身的发展活力。美国采取的加征关税和限制措施已经开始，对旧金山等湾区发展产生不利影响。

新时代湾区发展需要新的引领。在各国利益交织日益紧张的新形势下，湾区经济不可能脱离全球经济而独自发展。各国要将推进本国湾区发展放到世界经济发展的大格局中摆布。没有良好的发展大格局，自身发展就会受到挤压或限制。对构建大格局采取短视行为，自身发展也难以行稳致远。不久前，中国国家主席习近平在访问法国时强调，“要坚持创新驱动，打造富有活力的增长模式；坚持协同联动，打造开放共赢的合作模式；坚持公平包容，打造平衡普惠的发展模式，让世界各国人民共享经济全球化发展成果”。这三种“模式”为新时期世界经济的健康稳定持续发展开出了一剂良方，对世界各国湾区的发展也具有重要的指导意义。

建设粤港澳大湾区，是中国扩大开放、拥抱全球化的新举措。粤港澳大湾区具有多方面优势，交通便利，人才聚集，产业齐全，面向世界，开放包容，更有近14亿人口的巨大市场做后盾，不仅能发挥三地比较优势促进三地协调发展，也给其他国家和地区带来更多新的机遇。近年，中国出台一系列有效的重要举措，包括进一步放宽市场准入，大幅压缩外资准入负面清单，扩大金融、汽车等行业开放，允许更多领域实行外资独资经营。本月，中国通过《外商投资法》，规定对外资实行准入前国民待遇加负面清单的管理制度，依法保护外商知识产权，禁止用行政手段强制转让技术，完善外商企业投诉维权机制，等等。中国正进一步缩减市场准入负面清单，加快清理妨碍公平竞争的各种法规和做法，营造内外资企业一视同仁公平竞争的市场环境。这些为大湾区建设创造了良好发展环境。中国愿意学习借鉴各国湾区建设经验，欢迎各方朋友到大湾区寻求发展机遇。

最后，祝愿“世界湾区合作发展论坛”圆满成功。

谢谢！

(责编：刘洁妍、杨牧)