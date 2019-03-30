王岐山会见哈萨克斯坦外长阿塔姆库洛夫

本报北京3月29日电 （记者杜一菲）国家副主席王岐山29日在中南海会见哈萨克斯坦外长阿塔姆库洛夫。
王岐山表示，中哈之间人民友好基础深厚，政治互信牢固，两国元首战略引领坚强有力，各领域务实合作成果丰硕，共建“一带一路”走在前列，在地区和国际事务中有广泛共识，树立了睦邻友好、互利共赢的典范。中方尊重哈人民选择的政治制度和发展道路，坚信哈萨克斯坦将继续保持蓬勃发展的良好势头。中方对两国全面战略伙伴关系未来发展充满信心，愿与哈方继续深化全方位合作。
阿塔姆库洛夫表示，哈中长期友好，共同利益广泛。哈方高度关注中国发展道路，赞赏中国发展成就，愿与中方不断深化共建“一带一路”等各领域合作，加强多边机制内协调配合，将两国关系推向新高度。
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