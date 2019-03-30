德国驻华大使赴北大演讲

本报北京3月28日电 （陶紫东）28日下午，德国驻华大使葛策访问北京大学，并发表题为《展望改革开放第五个十年的德中关系》的主旨演讲。此次演讲是“大学堂·北大讲坛”之“中外大使系列”第一讲。
葛策表示，改革开放后，德中两国关系得到了迅速发展，合作潜力巨大。中国已经连续第3年成为德国最大的贸易伙伴，德国也是中国在欧洲范围内最重要的贸易伙伴。面对越来越多的不确定性因素，两国间的合作愈发重要，定期的双边高级别磋商、充满活力的贸易关系与合作、环境保护领域的合作以及文化、教育、科技方面的合作推动双边关系不断深入发展。德国期待中国在解决国际和地区争端、维护国际多边主义秩序、维护自由贸易、气候保护等方面继续发挥积极作用。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】