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德国驻华大使赴北大演讲

2019年03月30日09:32  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京3月28日电　（陶紫东）28日下午，德国驻华大使葛策访问北京大学，并发表题为《展望改革开放第五个十年的德中关系》的主旨演讲。此次演讲是“大学堂·北大讲坛”之“中外大使系列”第一讲。

　　葛策表示，改革开放后，德中两国关系得到了迅速发展，合作潜力巨大。中国已经连续第3年成为德国最大的贸易伙伴，德国也是中国在欧洲范围内最重要的贸易伙伴。面对越来越多的不确定性因素，两国间的合作愈发重要，定期的双边高级别磋商、充满活力的贸易关系与合作、环境保护领域的合作以及文化、教育、科技方面的合作推动双边关系不断深入发展。德国期待中国在解决国际和地区争端、维护国际多边主义秩序、维护自由贸易、气候保护等方面继续发挥积极作用。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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