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非洲首家鲁班工坊揭牌

2019年03月30日09:31  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新华社吉布提市3月28日电　（记者王守宝）吉布提鲁班工坊28日在吉布提工商学校揭牌运营，这是中国在非洲建设的第一家鲁班工坊。

　　当天吉布提总统盖莱和多位政府部长，中国驻吉布提大使卓瑞生，天津市委常委、宣传部部长陈浙闽，中土集团董事长袁立及各方代表数百人出席仪式，共同见证中非在能力建设合作中的重要时刻。

　　盖莱在致辞中对鲁班工坊的落成启用表示祝贺。他表示，目前吉布提正在大力发展铁路、港口、航空等领域，年轻人需要接受更好的教育，为吉布提增加国家竞争力、打造地区物流中心提供人才支撑。

　　卓瑞生说，中国在非洲建立的第一个鲁班工坊揭牌，标志着中吉职业教育合作掀开了崭新篇章。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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