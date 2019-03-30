行前须着重关注的领事常识（领事服务）

两名中国游客在波黑萨拉热窝老城区游览。

新华社发 哈里斯·梅米亚摄

3月8日，十三届全国人大二次会议新闻中心在梅地亚举行记者会，国务委员兼外交部长王毅在回答记者提问时表示，目前给予中国游客免签或落地签待遇的国家和地区已经达到72个，中国护照的“含金量”不断提高。

签证，是一国政府机关依照本国法律规定为申请入出或通过本国的外国人颁发的一种许可证明。根据国际法基本原则，任何一个国家有权自主决定是否允许外国人进入其国境。那么，持普通护照中国公民如欲前往免签或落地签待遇的国家或地区，行前须着重关注哪些领事常识呢？

给予中国普通护照免签或落地签待遇的国家或地区

《中华人民共和国护照法》第3条第1款规定：“护照分为普通护照、外交护照和公务护照。”迄今，给予持普通护照中国公民免签或落地签待遇的国家或地区，具体可分为如下3种情形：

（一）与中国缔结互免普通护照签证协议的国家。当前，与中国缔结互免普通护照签证协议的有：阿联酋、卡塔尔、巴巴多斯、巴哈马、波黑、厄瓜多尔、斐济、格林纳达、毛里求斯、圣马力诺共和国、塞舌尔、塞尔维亚、汤加及白俄罗斯等14个国家。根据协议，这些国家给予持普通护照中国公民免除签证入境的待遇。

（二）单方面给予中国普通护照免签待遇的国家和地区。在给予持普通护照中国公民免除签证待遇的国家和地区中，单方面允许持普通护照中国公民免签入境的国家和地区包括：

■亚洲的印度尼西亚及韩国（济州岛等地）；

■非洲的摩洛哥、法属留尼汪及突尼斯；

■美洲的安提瓜和巴布达、海地、南乔治亚和南桑威奇群岛（英国海外领地）、圣基茨和尼维斯、特克斯和凯科斯群岛（英国海外领地）、牙买加及多米尼克；

■大洋洲的美属北马里亚纳群岛（塞班岛等）、萨摩亚及法属波利尼西亚。

（三）单方面给予中国普通护照落地签待遇的国家和地区。单方面允许持普通护照中国公民办理落地签证入境的国家和地区如下：

■亚洲的阿塞拜疆、巴林、东帝汶、印度尼西亚（同时实行免签和落地签政策）、老挝、黎巴嫩、马尔代夫、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡、泰国、土库曼斯坦、文莱、伊朗、亚美尼亚、约旦、越南、柬埔寨及孟加拉国；

■非洲的埃及、多哥、佛得角、加蓬、几内亚比绍、科摩罗、科特迪瓦、卢旺达、马达加斯加、马拉维、毛里塔尼亚、圣多美和普林西比、坦桑尼亚、乌干达、贝宁及津巴布韦；

■美洲的玻利维亚、圭亚那、苏里南及圣赫勒拿（英国海外领地）；

■大洋洲的帕劳、图瓦卢、瓦努阿图及巴布亚新几内亚；

■欧洲的乌克兰。

持普通护照中国公民出国前须着重关注的领事常识

持普通护照中国公民如欲前往免签或落地签待遇的国家或地区，行前须着重关注如下领事常识：

（一）有关中国公民所持普通护照所需的有效期限

根据惯例，中国公民出国时其所持护照通常须具有半年或以上的有效期。因此，当事人出国前最好确认一下，以免造成不必要的麻烦。

（二）有关在免签或落地签国家或地区的停留期限

不同国家或地区对于免签或落地签的停留期限均有不同的规定，当事人行前应注意核实确认，避免入境后逾期。

（三）有关未成年人出国可能涉及的公证和领事认证

《中华人民共和国未成年人保护法》第2条规定：“本法所称未成年人是指未满十八周岁的公民。”随着改革开放的不断深入，中国内地未成年人出国旅游、参加演出或竞赛等情形也日益增多。实践中，根据未成年人不同的出国目的，可能涉及的公证和领事认证种类也各异。

1、未成年人出国可能涉及的公证种类。《中华人民共和国公证法》（简称《公证法》）第2条规定：“公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。”

如果未成年人出国旅游或进行文艺演出，通常须在出国前办妥：一是未成年人的“出生”公证；二是父母双方或一方的“授权委托书”公证，表示同意自己的未成年子女出国期间全权委托老师、亲友或父母另一方监护。

如果未成年人出国参加相关学科竞赛，除了前述两种公证之外，还可能须事先办妥：一是未成年人的“在学证明”公证；二是未成年人曾获得的“竞赛成绩”或“同意参赛”公证。

2、未成年人出国可能涉及的领事认证。2016年3月1日起施行的《领事认证办法》第3条规定：“本办法所称领事认证，是指领事认证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，对国内涉外公证书、其他证明文书或者国外有关文书上的最后一个印鉴、签名的真实性予以确认的活动。”第31条规定：“ 领事认证是领事认证机构以国家名义对文书予以确认的活动，其目的是使一国出具的文书能在另一国境内得以承认，不会因为怀疑文书上的印鉴、签名的真实性而影响其域外的法律效力。领事认证不对公证书或者其他证明文书证明的事项行使证明职能，不对文书内容本身的真实性、合法性负责，文书内容由文书出具机构负责。”《公证法》第33条规定：“公证书需要在国外使用，使用国要求先认证的，应当经中华人民共和国外交部或者外交部授权的机构和有关国家驻中华人民共和国使（领）馆认证。”

由此并结合实际情况，如未成年人出国需要使用上述公证文书，且该文书使用国要求办理领事认证的，应当在出国前依照法定程序办妥中国外交部领事认证及文书使用国驻华使馆或领馆的领事认证手续。

(责编：刘叶婷、杨牧)