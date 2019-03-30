热衷了解传播中国文化（海外纪闻）

走在伦敦的唐人街上，满头白发的威廉·阿德林顿不断用汉语与身边的中国人打招呼。自2013年去过中国以后，这位英国人就喜欢上了中国文化。

“我去过中国好几次，到过成都、重庆、西安、北京等城市。”阿德林顿说，很多文化内涵通过日常生活就能反映出来，像从中国人的餐桌就可以了解中国人的性格特点。

“与西方人不同，中国人喜欢坐在一起分享满桌的食物，大家在餐桌上是平等的，所有菜肴都摆上桌供大家享用，这就是中国人的分享精神。”他说，在对待客人方面，中国人更加诚意满满，极为大度。

在伦敦学习和工作多年的华裔歌剧女高音歌唱家王蓓蓓通过亲身经历深切感受到，越来越多的外国人士深入学习和了解中国文化，并热衷分享中国文化。

受英国国家自由俱乐部邀请，王蓓蓓参加了庆祝中国农历新年的晚宴并担任表演嘉宾。王蓓蓓说，到场的除了他们一桌中国人外，其余全是外国人士，当晚的演出充满了中国文化元素。

王蓓蓓说，让她印象最深的是英国48家集团俱乐部主席史蒂芬·佩里的讲话。佩里说，中国文化的一个最大特质是分享，历史如此、现在也是如此，这种特质流淌在中国文化的血液里，英国有很多方面应该向中国学习，诸如勤劳、谦逊、热爱和平等美德。

佩里因持续多年与中国深入接触获得中国改革友谊奖章，并被不少英国人视为中国专家。他始终保持着对中国非常友好的态度并对中国未来的发展充满信心。

除了分享，不少外国人士还主动传播中国文化。在伦敦求学的波兰人亚历山大·梅尔尼科夫虽然只到过中国一次，却被中国文化深深吸引，他通过互联网学习中文，已能自如地跟中国朋友聊天。

“平时我通过看书、上网以及与在伦敦的中国朋友接触，来了解中国的习俗和文化，并向我身边的朋友介绍中国文化。”他说，“中国文化最大的魅力是中国人，他们在性格上坚韧不拔，工作努力效率高，能吃苦且具有乐观精神，我一直期待着再到中国看看。”

与梅尔尼科夫不同，痴迷中国文化的意大利人蕾切尔·罗西娜在威尼斯大学学习过几年中文，还曾到中国留学两年，目前正在伦敦深造，并利用业余时间力所能及地向意大利人传播中国文化。

“我用意大利文翻译了中国古诗《元日》，还写了一篇介绍中国十二生肖的文章。”罗西娜说，她和朋友一起开通了一个名叫“不只是筷子”的博客，还在其他社交软件上注册了账号，通过撰写文章向意大利人介绍中国的文化和艺术。

“我们同时也采访一些中国人，了解他们在欧洲的生活状况。”罗西娜希望这些媒介能够成为两种文化的交点。

（据新华社伦敦电 记者罗 羽）

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