爱沙尼亚礼俗（礼仪漫谈）

身着民族服装的爱沙尼亚青年。

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礼 节

爱沙尼亚人性格内向，不善言谈，回答问题简洁。他们更注重自己的事情，很少与人争论。社交场合，不喜欢过多肢体接触，交谈时，身体会与对方保持一定距离和空间。与客人相见，尊称先生、女士、夫人、小姐等，通行握手礼。除家庭成员外，拥抱或亲吻礼节不常见。

爱沙尼亚宗教信仰多元，不过如今，年轻人中无神论者越来越多。

爱沙尼亚人时间观念强，如首都塔林的公交车，严格按照时间表运行，基本不晚点。

饮 食

日常食品多见烤肉、奶制品、面包以及土豆等。这里的土豆很特别，表皮不仅有土黄色，也有红色、紫色、黑色等。土豆吃法多种多样，最常见的是土豆泥烤猪排。

爱沙尼亚常见的快餐是面包加鲱鱼，如黑面包配上腌制的鲱鱼或者面包配上半熟的蛋液和鲱鱼。

爱沙尼亚历史上曾被其他国家统治，所以当地饮食呈现多种特色。例如，人们可以吃到德国口味的酸菜、肉冻、血肠和来自北欧的鲱鱼等。

爱沙尼亚曾是苏联的食品加工基地，大批高质量的却不怎么关注口味的食品，从这里发往苏联各地，至今当地的很多食品仍受到独联体国家人民的喜爱。

服 饰

爱沙尼亚人的日常穿着多是西装革履及运动、休闲服装，而民族服装则常见于节日期间和舞台上的文艺演出。

爱沙尼亚的民族服装品种繁多，特点是色彩鲜艳，图案复杂美观。妇女一般是头戴白色绣花小帽，上身穿白麻布衬衫，外罩短呢上衣或坎肩，下穿宽大的黑色百褶裙，已婚女子则系上一条围裙。男子穿对襟黑色长大褂、白衬衫，配上略低于膝盖的短裤，系腰带，戴毡帽。

过节时，妇女爱穿花条裙子和绣花翻领衬衫，再配上色彩鲜艳的背心、围巾和围裙。她们喜欢戴金属首饰，尤其喜欢粗大的银质项链。

色 彩

爱沙尼亚比较寒冷，在人们的想象中，应该是个颜色单调的地方，而事实并非如此。首都塔林是个五彩缤纷的城市，现代化的楼房林立其间。老城区的房子虽然老旧，但外表色调却非常丰富，数公里外就能看到闪耀着金属光芒的教堂塔尖。

当地人很注意用各种鲜花点缀他们的生活空间。一年四季，家中养花，日常交际，互赠鲜花，送花是当地必不可少的礼节。

爱沙尼亚人有爱护、经营花草的传统。我去塔林出差时，曾到那里的花卉市场一游，真是鲜花如海，香气袭人。市场里人头攒动，买卖繁忙，让我至今记忆尤深。

IT业

爱沙尼亚的IT行业发达，是欧洲互联网最普及的国家之一，也是实现电子化办公最早的国家之一。早在2000年，该国就宣布把上网作为人权之一。

现在，爱沙尼亚城乡的大部分地区，都能连接免费的WiFi。该国数字报税、数字户口、数字签名、数字汽车等相当普及。该国是世界上第一个允许网上投票选举的国家。

爱沙尼亚政府着眼于未来，在全国范围内对5岁以上的儿童，推动类似于义务教育的编程扫盲，以便为该国未来数字化发展打下坚实基础。

节 日

每年6月24日是爱沙尼亚的仲夏节。这一天白昼最长，晚上10时，太阳还高挂于天。人们携家带口，拿上大包小包开车涌向郊外，在河边、湖畔选择适合地点搭起舞台，燃起篝火，支起烤肉架子。仲夏节活动丰富多彩，篝火照亮山谷，音乐、歌舞声传四方。人们开怀畅饮，彻夜狂欢，抓住这个过节的机会，彻底释放一下。

爱沙尼亚人特别喜爱唱歌，歌词多以劳动生产为题材，讽刺性歌谣尤为普及。这一传统历史悠久，具有广泛的群众性。自1869年至今，每年6月20日收获节时，都举行歌咏比赛。届时，居民聚集在一起，唱呀、跳呀，到处呈现出节日的欢乐气氛。

首都塔林的露天歌咏场建于1960年，背对大海，设计独特，舞台呈抛物线形。听众席设在面海的天然半圆形平台上，能容纳15万名听众。

（作者为外交部礼宾司原参赞）

(责编：刘叶婷、杨牧)