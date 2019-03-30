美司法部长称“通俄门”调查报告4月中旬公开

美国司法部长威廉·巴尔29日表示，“通俄门”调查报告最晚将于4月中旬公开。在提交国会前，白宫不会提前看到这份报告。

“人们很快就能读到这份报告。”巴尔当天在给国会参众两院司法委员会的信中说，在公开“通俄门”调查报告后，他愿意在5月初分别出席两个委员会的听证会，并就此作证。

主导“通俄门”调查的特别检察官米勒22日向巴尔提交最终报告。巴尔于24日向国会提交了这份报告的主要结论，称特朗普竞选团队或任何与之相关人员没有密谋或协同俄罗斯政府干预2016年大选。

据美国媒体报道，米勒历时22个月完成的报告将近400页，而巴尔向国会说明主要结论的信只有短短4页。部分民主党议员对此并不满意，表示将传唤巴尔，要求其公开完整的报告内容。而共和党则认为，米勒的调查结论足以证明总统无罪。

国会众议院多位民主党议员日前致信巴尔，要求其在4月2日前提供米勒报告全文。他们表示，司法部长提供的报告总结对国会而言“远远不够”。

巴尔称，特别检察官办公室、米勒本人以及其他执法官员，正在仔细检查这份报告中的敏感信息，其中涉及大陪审团的秘密证词、机密材料和其他正在进行中的调查等。这些信息将在报告公开之前被删除。

在被问及公开米勒报告的有关问题时，美国总统特朗普29日对记者说，“我对司法部长很有信心。如果那是他想做的，我没有什么好隐瞒的。”他再次强调，“通俄门”调查是骗局，是一场“政治迫害”。

舆论普遍认为，米勒的调查报告总体上对特朗普有利，解除了他上台以来一直背负的沉重政治包袱。

“经过三年的谎言、污蔑和诽谤，关于俄罗斯的骗局终于寿终正寝了”，特朗普28日在密歇根州举行的一场集会上说，“关于‘密谋’的妄想已经结束。”

对于公开完整的“通俄门”报告，不仅美国国会两党普遍支持，美国民众亦高度关注。美国亚马逊网站已经开始预售这份全民关注的报告。这本名为《米勒报告：特别检察官对唐纳德·特朗普、俄罗斯和密谋的最终报告》售价9.2美元，计划4月30日发售。(记者 陈孟统)

(责编：刘叶婷、刘洁妍)