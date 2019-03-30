“总统”饰演者支持率领先 乌克兰总统选举结果难测

乌克兰总统选举定于3月31日投票。28日发布的最后一批民意调查结果显示，在热播电视剧中扮演“总统”的喜剧演员弗拉基米尔·泽连斯基所获支持率继续领先，现任总统彼得罗·波罗申科和前总理尤利娅·季莫申科或许只能竞争进入第二轮投票的资格。

【新人崛起】

乌克兰独立民意调查机构“评级集团”发布的民调显示，26.6%的选民决定或有意投票给泽连斯基。其他几份民调中，这名政治新人所获支持率高于25%，以明显优势领先其他候选人。

泽连斯基现年41岁，因在政治讽刺喜剧《人民公仆》中扮演“总统”而积攒人气，继而宣布参加总统选举。他饰演的男主角瓦西里曾是历史教师，因一段视频意外成为“网红”，在学生鼓励下竞选总统并当选。这一角色爱国，洞悉国家难题，积极改革，与政客、寡头博弈，深受观众喜爱。

得益于乌克兰民众对腐败和生活水准停滞不前的沮丧，泽连斯基的支持率大踏步超越老牌政客。年轻人尤其支持他，视他为“新鲜空气”。

本月早些时候接受法新社采访时，泽连斯基承认自己“没有经验”，但坚称有力量领导乌克兰。“我没有掌握所有知识，但正在学习，”他说，“我不希望看起来像个白痴。”

批评者认为泽连斯基的竞选承诺内容苍白。支持者说，他是能够清理乌克兰政治污垢的唯一全新面孔。

一些人指认泽连斯基是“傀儡”，幕后老板是争议人物、传媒寡头伊戈尔·科罗莫伊斯基。《人民公仆》在后者名下电视台播出。泽连斯基否认与这名老板有任何政治关联。

【老人缠斗】

“评级集团”民调显示，现任总统波罗申科和前总理季莫申科的支持率同为17%，并列第二位。另一项民调显示，波罗申科领先季莫申科较多，只是仍然落后于泽连斯基。

波罗申科现年53岁，5年前在导致时任总统维克托·亚努科维奇下台的乌克兰政治危机中迅速“崛起”，当选总统。

这名巧克力大亨当时承诺打击腐败，让乌克兰与西方结盟，结束乌克兰东部冲突。上任以来，他采取多项改革举措刺激经济和反腐。法新社报道，他没有能够在民生和反腐领域取得显著进展。乌克兰东部民间武装与政府阵营的冲突迄今导致大约1.3万人丧生。

波罗申科28日在西部城市利沃夫举行的最后一场竞选集会中说：“朋友们，最糟糕的时期肯定已经结束。”他称自己是唯一能够在俄罗斯面前挺直腰板的候选人，承诺如果连任，会让克里米亚重新回归乌克兰。法新社说，人们普遍认为这一承诺不切实际。

2014年3月、即乌克兰政治危机期间，克里米亚地区经由公民投票决定脱离乌克兰，加入俄罗斯联邦。俄罗斯黑海舰队基地位于克里米亚。

季莫申科和波罗申科在2004年颜色革命后一度成为盟友，后来分道扬镳。这名前“美女总理”现年58岁，曾经标志性的金色麻花盘辫早已被马尾辫和厚厚的眼镜取代。她2010年、2014年两度竞选总统失利，其间因担任总理时滥用职权锒铛入狱。

过去十几年的乌克兰政坛上，季莫申科是风评两极分化的人物。支持者以老年人居多，称赞她意志坚强，有对抗“俄罗斯势力”的履历。反对者说她是腐败的民粹主义者。

季莫申科早年掌舵一家私营天然气企业，获称“天然气公主”，这次在竞选中专注于降低生活成本，承诺把民用天然气价格减半。

【角逐次轮】

共有39名候选人竞选总统，是乌克兰迄今参选人数最多的一届总统选举。

“评级集团”民调显示，前国防部长阿纳托利·格里岑科所获支持率为9.8%，“反对派平台—为了生活”党领袖尤里·博伊科的支持率为9.5%，分别排名第四、第五。其他候选人包括：激进党领导人奥列格·利亚什科，经常搞些奇怪的竞选动作，如亲吻奶牛；民族主义者、前最高拉达即议会副议长鲁斯兰·科舒林斯基，曾经在乌克兰东部对抗民间武装。

民调显示，六分之一选民没有确定投票支持哪一名候选人。只是，除了泽连斯基、波罗申科和季莫申科，其他候选人基本没有机会进入第二轮。

一些政治分析师认为，选举结果难以预测。泽连斯基在民调中的优势不能确保当选。

政治分析师尼古拉·达维丘克说：“如果看他的支持率，你会觉得他已经达到了巅峰。”泽连斯基的年轻支持者能有多少在投票日当天出门投票是个疑问。一般而言，年轻人投票积极程度不及中老年选民。

如果没有候选人能够在31日的首轮投票中赢得过半选票，得票前两位的候选人将在4月21日第二轮投票中一决胜负。（胡若愚）（新华社专特稿）

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