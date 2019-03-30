带来新希望！美国完成首例HIV携带者间活体肾脏移植

美国约翰斯·霍普金斯大学医院28日宣布3天前完成世界首例人类免疫缺陷病毒(HIV)、即艾滋病病毒携带者之间的活体肾脏移植手术。

院方和器官捐献者说，这给其他艾滋病病毒携带者以及所有需要移植器官的病患带来了新希望。

【破除偏见】

这例手术的肾脏捐献者是妮娜·马丁内斯，现年35岁，从居住地佐治亚州亚特兰大市赶往位于马里兰州巴尔的摩市的约翰斯·霍普金斯大学医院，向一名同样携带HIV的陌生人捐献自己的一个肾脏。

她希望“给另一个人的生活带来改变”，同时破除社会对HIV携带者的偏见。

马丁内斯是公共卫生事务咨询师。她在手术前告诉美联社记者，不少人以为“HIV携带者应该看似病怏怏”，而手术会向世人“强有力地证明，像我这样的人足够健康到成为一名活体器官捐献者”。她擅长跑步，打算今年秋天参加“海军陆战队马拉松赛”。

马丁内斯28日在院方记者会上说，她现在“感觉良好”，为自己能作出这番贡献欣慰，希望自身经历能鼓励其他潜在器官捐献者。

她去年夏天听说一名确诊HIV阳性的朋友需要移植肾脏，主动找到院方表达捐献愿望。但是，没有等她完成一系列身体检查，朋友病逝。她依然决定兑现承诺、帮助一名陌生受捐者，以告慰故人。

约翰斯·霍普金斯大学医院2016年获得医疗监管机构批准，可以施行第一例HIV携带者之间活体器官移植手术。马丁内斯是第一名配型成功的捐献者。院方说，“非常感激这份礼物”，“现在只需监测手术长期效果”；受捐者选择不公开身份，术后恢复良好。

马丁内斯和受捐者术后仍需服用克制HIV、延缓艾滋病(AIDS)病发的抗逆转录病毒药物。

【点燃希望】

在约翰斯·霍普金斯大学医学院外科副教授多里·塞格夫看来，30年前感染HIV，相当于接受“死刑判决”。如今有办法有效控制病程，HIV携带者因而有机会帮助拯救他人。

赛格夫曾致力于推翻美国医疗界奉行25年的“禁止HIV携带者之间器官移植”政策。美国第113届国会通过《携带HIV器官政策公平法案》，2013年由时任总统贝拉克·奥巴马签署生效，旨在修订1988年法律，允许医疗机构以临床研究为目的施行HIV携带者之间的活体器官移植手术。

美联社报道，美国现有11.3万人排队等待移植器官，不清楚其中有多少HIV携带者。根据现行政策，临床手术中，HIV携带者与其他患者一样，可以接受手术移植非HIV携带者捐献的器官，也可以移植携带HIV的死者器官。

受南非施行数例实验性手术鼓舞，美国医疗界近年开始试验以携带HIV的死者为供体、为同为HIV携带者的患者作器官移植手术。在那以前，通常丢用这类器官。

监管美国人体器官移植的“器官共享联合网络组织”资料显示，自2016年以来，全美一共施行116起HIV携带者之间的非活体器官移植手术，包括肾脏和肝脏移植，均以研究为目的。

这家非营利组织的首席医疗官戴维·克拉森说，这类手术的主要风险之一是供体与受体所感染HIV病毒类型不同时可能产生排异反应，但截至现在没有出现手术安全问题报告。

【降低风险】

赛格夫说，25日完成的活体肾脏移植手术是“世界首例”。医疗界过去不建议HIV携带者捐献肾脏，主要是担心捐献者剩余的那个肾脏可能因为HIV侵袭或治疗所用药物的副作用而受损，但后续研发的新型抗HIV药物更安全、更有效，大大降低这种风险。

赛格夫说，他的小组最近研究4万名HIV携带者的肾脏健康状况，发现那些体内病毒得到有效抑制、同时没有高血压之类伤肾病症的患者相比没有感染HIV的人，接受活体器官移植的健康风险程度相同。

他建议其他医院考虑放宽对这类手术的限制。他的小组估计，每年平均五六百名HIV携带者可能成为活体器官捐献者，惠及大约1000名HIV携带者。

赛格夫说：“我们不仅仅是在庆祝一次器官移植手术成功，而是庆祝在HIV治疗领域取得进步。”

约翰斯·霍普金斯大学医药和肿瘤学副教授克里斯蒂娜·杜兰德说，美国现有大约1万名HIV携带者患肾功能衰竭，依赖肾透析存活。（沈敏）（新华社专特稿）

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