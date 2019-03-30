超低生育率提前 韩国今年起死亡人数超过新生儿

人民网讯 据韩国媒体报道，原本预计为2029年的人口自然减少时间点提前了10年，今年起，韩国死亡人数超过新生儿数，开始进入人口死亡交叉（dead cross）。

韩国统计厅28日发布了上述未来人口特别预测内容。统计厅原本计划以5年为周期发布未来人口预测，下次预测原本在2021年，但最近出现了超低生育率等， 2016年的人口预测与现实出现了很大差距，于是在反映了去年出生率等后，推出了新的预测。在2016年的预测中，对2017年和2018年的合计生育率（一名女性一生所产下的孩子数）分别假设为1.20人和1.22人，但实际上下滑至1.05人和0.98人。

新的预测显示，今年的新生儿为309000人，死亡人数为314000人，预计死亡人数将超过新生儿。以季度为准来看，去年四季度死亡者多于新生儿1500人，已经开始自然减少。人口自然减少会越来越快，到2029年死亡人数将多于新生儿52000人，2067年将超出53万人。（老任）

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