冰岛一廉价航空公司突然停运 致大量旅客滞留

冰岛廉价航空公司WOW航空28日宣布停止运营并取消所有航班，致使大西洋两岸的大量旅客滞留。

WOW航空公司28日在官方网站发布上述声明，建议旅客改乘其他航空运营商的航班，一些旅客或许有资格获得赔偿。

冰岛国家广播局援引WOW航空首席执行官的话报道，围绕WOW航空“续命”的谈判持续至冰岛时间28日清晨，但这家航空运营商没有得到急需的投资。

冰岛媒体预期，大约2700至4000名乘客受到WOW航空取消航班影响。冰岛政府交通部门说，冰岛航空、英国易捷航空、挪威航空等公司已经向WOW航空乘客提供部分折扣机票。

绍拉布·阿加瓦尔原定乘坐WOW航空的航班从加拿大多伦多飞往冰岛雷克雅未克。他告诉美国有线电视新闻网(CNN)记者，旅客所获有关这一航班的信息颇为混乱，互相矛盾。这一航班27日晚取消。旅客没有得到住宿安置，也没有能收到退款。

阿加瓦尔28日上午接到WOW航空发来的一封电子邮件，得知这家企业已经停止运营并取消全部航班。

亚历克丝·斯彭斯原定3月30日从德国柏林返回多伦多，称没有获得任何提前通知，“我现在不得不紧急找航班回家。价格可能贵到难以想象。最糟糕的是，WOW航空甚至没有通知像我这样的乘客”。

WOW航空2011年创建，主要经营从冰岛飞往欧洲大陆和北美的航线。随着航空业面临激烈竞争以及商业模式的转变，WOW航空是最新一家陷入困境、难以为继的航空企业。

今年2月，英国一家名为Flybmi的航空企业因破产而突然停止运营，给欧洲数以百计旅客造成麻烦。Flybmi的航线曾连接欧洲25座城市，去年运行航班2.9万架次，运送旅客52.2万人次。同月，德国Germania航空公司申请破产保护。（卜晓明）（新华社专特稿）

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