日本40岁以上“茧居族”破60万 半数孤立甚至逾7年

人民网讯 据法新社报道，日本政府29日公布调查指出，日本40岁以上的人当中，超过60万人完全孤立于社会之外，待在家超过6个月，期间与社会毫无互动。这种现象现在在日本很常见，被称为“茧居族”，亦即不上学或不工作达半年，且不与家人之外的任何人互动者。
这项调查估计，日本当前40岁到64岁的人中，有613000人是茧居族，当中近3/4是男性。负责这项调查的日本内阁府官员告诉记者：“调查结果人数比我们所想像的多，茧居族是不单只出现在年轻人身上的问题。直至最近，茧居族被认为主要是青少年和20多岁年轻人，但日本的中年茧居族人数愈来愈多，他们与世隔绝的时间更长。
日本政府表示，调查中约半数茧居族孤立甚至超过7年。此调查的茧居族人数比日本政府2016年公布的一项类似调查还高。当时的调查估计，日本39岁以下茧居族约541000人。（老任）
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