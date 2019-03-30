英国首相脱欧协议第三次被否决 辞职压力倍增

人民网讯 据BBC报道，英国议会周五（3月29日）表决脱欧协议，以344票反对、286票支持，第三次否决首相特蕾莎·梅（Theresa May）的脱欧协议。这意味着英国无法在5月22日协议脱欧，必须在4月12日前提出脱欧新方案或无协议脱欧。

特蕾莎·梅表示，英国必须找到“继续推进的替代方案”，这“几乎肯定”涉及参加欧洲议会选举。数以千计支持脱欧的民众在议会大厦外面举行示威，抗议推迟脱欧进程。抗议活动导致交通一度陷入瘫痪。

特蕾莎·梅必须在4月12日之前争取延长谈判过程，以避免造成无协议脱欧的局面。保守党脱欧派的欧洲研究小组副主席史蒂夫·贝克说，现在该是梅首相辞职的时候了。他说，“这绝对是特蕾莎·梅的最终失败。我们必须继续前进。”

此前，特蕾莎·梅3月27日表示，若脱欧协议在第三次尝试中获得通过，她将辞职，以确保新领导人顺利开启与欧洲未来关系谈判的下一步。（老任）

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