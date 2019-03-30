辩论“脱欧”相关动议！英议会举行“计划外”会议

英国议会下院领袖安德烈娅·利德索姆确认，议会下院29日会举行“计划外”会议，辩论与脱离欧洲联盟关联动议。

英国政府希望推动29日“脱欧”辩论。至于辩论是否会促成英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议第三次在议会表决，政府方面没有明确。

议会下院迄今两次否决“脱欧”协议。下院议长约翰·伯科27日重申，按照议会传统，他将拒绝“脱欧”协议在“实质内容不变”的情况下第三次交付表决。

利德索姆28日告诉媒体记者：“我们确认，明天提出的任何动议都需要符合议长决定。”

下院27日就退出欧盟事宜举行“指示性投票”，否决了包括“无协议脱欧”“举行二次公投”在内的全部八种“脱欧”方案。首相特雷莎·梅同一天向保守党议员承诺，只要“脱欧”协议能获议会下院批准，她愿意提前卸任。

欧盟委员会发言人马加里蒂斯·斯基纳斯说：“我们昨晚共数了八次‘否决’，现在我们需要在前行的路上听到一次‘同意’。”

斯基纳斯重申，4月12日是欧盟给出的“脱欧”新期限，“现在该英国政府通知我们后续怎么走了”。

欧盟已经同意特雷莎·梅提出的推迟“脱欧”申请，为“脱欧”最终期限提供“二选一”时间表：一是如果英国议会下院能通过“脱欧”协议，将允许“脱欧”期限延至5月22日，即欧洲议会选举的前一天；二是如果英国议会下院依旧无法通过协议，则英国必须在4月12日以前作出新抉择。（陈立希）【新华社微特稿】

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