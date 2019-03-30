中方专家组推动坦桑尼亚地方多部门协作防控血吸虫病

第五批援桑血防项目专家组与参会官员在会后合影。援桑血防项目专家组供图

人民网约翰内斯堡3月29日电（记者 万宇）桑给巴尔消息：28日，第五批援桑血防项目专家组联合奔巴岛政府规划、财政、安全、农业、教育、卫生、水务等7个部门负责人召开会议，协调防控血吸虫病工作，奔巴省省长奥马尔·卡米斯·欧特曼也出席会议。与会人员针对当前非洲血吸虫的防控现状进行交流，在加强健康教育、能力建设、信息共享等方面达成共识，并具体商定与学校、社区和乡村医生联合开展健康教育。

第五批项目组队长黄玉政在发言中介绍防控项目成绩以及进展情况，强调中国血吸虫病多部门协作机制和综合治理措施在消除血吸虫病进程中发挥的重要作用。随后，在项目组带领下，与会人员参观了项目办公室、病原检测室、螺类生物学实验室，奥马尔省长还亲自操作了血防移动信息管理平台数据和智能语音警示器，对便捷、高效的信息管理平台以及太阳能供电、自动感应的警示器大为称赞。

奥马尔表示，感谢中国政府对桑给巴尔血吸虫防控的经验援助和技术援助，感谢援桑专家组对消除血吸虫病所做出的努力，同时表示会尽最大努力支持援桑血防项目，也希望第二轮援助血防项目尽早获批，在中国专家的帮助下，早日实现消除血吸虫病目标。

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