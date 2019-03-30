委内瑞拉外长指责美官员企图干涉委内政

委内瑞拉外交部长阿雷亚萨29日指责美国总统国家安全事务助理博尔顿企图干涉委内瑞拉内政。

博尔顿当天在一份公报中公开批评委内瑞拉和俄罗斯两国间的军事合作，称在委内瑞拉境内的外国驻军对国际和平与地区稳定构成威胁。阿雷亚萨随后在社交媒体上回应说，博尔顿的言论充斥“门罗主义”和冷战思维。“博尔顿的职责应该是保障美国的国家安全，但好像有人想收买他，让他干涉委内瑞拉内政，然而他并未成功。”

本月23日，俄罗斯空军两架大型飞机搭载人员和装备抵达委内瑞拉首都加拉加斯。俄外交部发言人扎哈罗娃表示，俄方向委内瑞拉派遣专家的决定根据两国相关协议做出，俄方此举具有国际法和双边法律基础。

1月23日，委反对派成员、议会主席瓜伊多自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多个国家承认。为逼迫委总统马杜罗下台，美方不断通过经济制裁和外交孤立施压，委内瑞拉政府则不断谴责美方做法。目前委执政党与反对派对峙仍在持续，国际社会呼吁以外交和政治手段和平化解政治危机。（记者高春雨 徐烨 参与记者 王瑛）

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