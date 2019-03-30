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巴基斯坦新瓜达尔国际机场举行奠基仪式

2019年03月30日08:41  来源：新华网
 

　　中巴经济走廊框架下的重点项目新瓜达尔国际机场奠基仪式29日举行。巴基斯坦总理伊姆兰·汗、中国驻巴基斯坦大使以及中资企业代表等约800人参加了奠基仪式。

　　伊姆兰·汗在致辞中感谢中国政府和企业为瓜达尔港快速发展作出的贡献。他说，瓜达尔港正在成为带动巴基斯坦发展的引擎。

　　中国驻巴基斯坦大使姚敬在致辞中说，作为巴基斯坦的传统伙伴，中国坚定支持巴基斯坦的发展和稳定之路，中国人民正在帮助巴基斯坦人民实现繁荣。中巴两国已同意将中巴经济走廊建设引入社会经济发展领域，将在产业合作以及社会领域提出新项目，而新瓜达尔国际机场就是这方面的体现。

　　据中国民航机场建设集团工程公司总工程师田韧介绍，由中国援建的新瓜达尔国际机场占地18平方公里，项目设计、建设标准均符合中国和国际通用民航机场建设标准，可起降空客A380等大型客机。新机场建成后，将成为瓜达尔地区现代化标志性建筑，能显著改善瓜达尔地区的基础设施条件，为港口和城市未来发展打下更好的基础。

　　在当天的奠基仪式上，中巴双方还签署了援巴瓜达尔职业技术学校项目实施协议和援巴瓜达尔医院项目实施协议。（记者刘天 蒋超）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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