中国代表：国际社会需携手共同应对气候变化

中国常驻联合国代表马朝旭29日表示，气候变化是事关人类前途命运的重大挑战，需要国际社会携手共同应对。2018年联合国气候变化卡托维兹大会达成了《巴黎协定》实施细则一揽子成果。国际社会应进一步强化行动力度，推动全球绿色低碳转型。

马朝旭在当天举行的联合国大会气候变化高级别会议上发言说，国际社会要继续本着共同构建人类命运共同体的责任感，不折不扣地履行在《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》中的承诺，遵循“共同但有区别的责任”、公平和各自能力原则。发达国家应兑现到2020年每年筹集1000亿美元资金承诺，向发展中国家转让先进技术，提高应对气候变化能力。要巩固全球伙伴关系，推动各方交流分享最佳实践，深化气候变化务实合作。要动员全球力量落实可持续发展目标，共同推进实施《巴黎协定》和2030年可持续发展议程。

马朝旭说，中国应对气候变化的信念坚定不移。中国正全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，加快推进绿色低碳发展，推进生态文明建设。中国可再生能源投资位居世界第一。中方于2017年正式启动全国碳排放交易体系，2017年中国碳强度较2005年下降约46%，超过了2020年碳强度比2005年下降40%-45%的目标。

马朝旭当天在发言后接受新华社采访时表示，国际社会高度评价中国为应对全球气候变化作出的重要贡献，对中方进一步发挥引领作用有很高期待。应联合国邀请，中方将担任9月联合国气候峰会“基于自然的解决方案”领域牵头方。

他说，我们一定要把牵头方做好，为会议的成功作出贡献，同时为建设一个清洁美丽的世界、构建人类命运共同体作出更大的贡献。（记者林远）

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