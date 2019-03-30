5名“伊斯兰国”武装人员在伊拉克被打死

伊拉克什叶派民兵武装29日在萨拉赫丁省发起清剿极端组织“伊斯兰国”残余势力的行动，打死包括一名头目在内的5名极端分子。

伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”下属的安全力量发表声明说，基于安全情报，民兵武装当天对距萨拉赫丁省省会提克里特市约60公里的一处“伊斯兰国”残余据点实施围剿，打死一名叫穆赫塔尔的头目及其4名手下。

声明说，穆赫塔尔负责协调“伊斯兰国”在萨拉赫丁省和巴格达北部的武装活动，是多起针对平民、政府官员和安全部队的恐怖袭击的幕后黑手。

2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子残余，伺机发动袭击。

“人民动员组织”2018年3月被编入伊安全部队，直接听命于伊国防部。（记者张淼）

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