中国特使:中国将继续以建设性态度推动解决缅甸若开邦问题

中国外交部亚洲事务特使孙国祥28日在此间表示，中国将继续以建设性态度推动解决缅甸若开邦问题。

孙国祥说，缅甸若开邦问题延宕多年，成因复杂，解决起来难以一蹴而就，只有通过作为直接当事方的缅甸和孟加拉国对话协商才是唯一解决之道。

孙国祥说：“当务之急是尽快启动首批避乱民众遣返进程，国际社会特别是联合国安理会应为此创造良好外部环境。”

他说，安理会各方对他此次访问联合国予以积极评价，充分肯定中方在若开邦问题上所做的努力。

孙国祥3月26日抵达纽约联合国总部。访问期间，他向安理会成员非正式通报了当前缅甸若开邦问题形势以及近期他作为中国特使赴缅孟两国斡旋情况。（记者马建国）

(责编：刘叶婷、杨牧)