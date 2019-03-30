中国代表呼吁加强维和人员全流程培训

中国常驻联合国代表马朝旭28日在联合国呼吁加强对维和人员的全流程培训。

马朝旭当天下午在联合国维和行动培训、能力建设、安全与绩效问题三方模式会议开幕式上发言说，维和行动是联合国维护国际和平与安全的重要手段。在部署前，出兵国应确保维和人员接受充分、有针对性的培训，拥有必要的装备等资源。部署期间，特派团应根据任务区的实际情况，开展有针对性的训练。国际社会应通过双边和多边合作加强发展中国家出兵国维和能力建设。

马朝旭说，维和人员是安理会授权在一线的履行者，其安全事关维和行动效力和声誉。联合国秘书处和特派团要为维和部队履职提供高效优质的支持和保障，确保安防和医疗救助所需物资，加强对突发情况的预警和应对，增强维和行动应对复杂环境的能力。

马朝旭表示，中国是安理会常任理事国，是维和行动主要出兵国和出资国，是联合国维和行动的坚定支持者和重要参与者。目前，2500余名中国维和人员在8个任务区执行维和任务，承担了扫雷、医疗、工程、运输、警卫等职责，展现了热爱和平、训练有素、纪律严明的良好形象。

他说，中国—联合国和平与发展基金设立以来，将加强维和能力建设、改善维和人员安全作为重点领域。2016年以来，支持10余项维和人员安全相关项目，包括资助联合国秘书处对维和人员安全问题的研究、高风险特派团安全问题研讨会、应对简易爆炸装置培训、急救能力培训等。此外，2018年全年开展8期培训，受训人数200余人，2019年将进一步增加至15期。

马朝旭表示，中国将继续同其他出兵国、安理会成员及联合国秘书处共同加强维和行动，以实际行动践行对多边主义及世界和平的承诺。（记者林远）

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