菲律宾总统宣布成立“邦萨摩洛”穆斯林自治区

菲律宾总统杜特尔特29日宣布，当天在菲南部正式成立“邦萨摩洛”穆斯林自治区，取代原有的棉兰老穆斯林自治区。

杜特尔特在菲南部城市哥打巴托市举行的“邦萨摩洛”穆斯林自治区成立仪式上说，自治区成立“掀开了菲律宾历史上新的一页”，将能促使南部重回和平稳定。

“邦萨摩洛”穆斯林自治区政府首席部长哈吉·易卜拉欣表示，他将致力于领导政府保护自治区所有公民的合法权益，打击各类犯罪，维护和平稳定。

新成立的“邦萨摩洛”穆斯林自治区覆盖菲南部原有的五省一市，面积约1.27万平方公里，人口超过400万。自治区政府主要官员由当地两大武装组织“摩洛伊斯兰解放阵线”（“摩伊解”）和“摩洛民族解放阵线”（“摩解”）及菲政府共同提名，自治区政府首席部长由“摩伊解”主席担任。自治区政府在行政管理、立法司法、财政税收等方面享有比一般地方政府更大的自治权，但不能拥有自己的军队和警察。

菲南部地区穆斯林人口众多。自上世纪70年代起，这一地区持续动荡，陆续出现多个反政府武装组织，其中以“摩伊解”与“摩解”力量最大。两大组织与政府军之间的军事冲突持续数十年，造成十余万人丧生。

1996年，“摩解”与菲政府签署和平协议并接受自治，该国随后成立了棉兰老穆斯林自治区。2014年，“摩伊解”与菲政府签署全面和平协议，双方同意在菲南部建立一个更大的穆斯林自治区。

2018年7月，杜特尔特签署了一项名为《邦萨摩洛基本法》的法案，正式批准在菲南部地区建立一个更大的穆斯林自治区，以取代原有的棉兰老穆斯林自治区。（记者袁梦晨 郑昕）

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