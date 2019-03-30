中国驻加拿大使馆：中方不得不撤销加企业向中国出口油菜籽许可

人民网渥太华3月29日电（记者 吴云）针对中方撤销加相关企业向中国出口油菜籽许可事，中国驻加拿大使馆发言人今天表示，2019年1月以来，中国海关总署先后4次（1月4日、3月1日、3月15日、3月26日）主动向加联邦政府负责检验检疫的职能部门通报在自加拿大进口的油菜籽中发现检疫性有害生物的情况，并提供了详细资料，要求其通知业者进一步调查并切实采取有效改进措施，避免类似问题再次发生。双方技术层面一直保持着沟通。但遗憾的是，中方在进口加油菜籽中仍不断发现疫情截获的情况，不得不撤销加有关企业向中国出口油菜籽的许可。

他说，维护中国消费者安全利益，保护中国农业生产和生态安全是中国政府的职责所在。中方采取的措施是正常的检疫安全防范，科学合理，既符合中国相关法律法规，也符合国际惯例。中方愿在技术层面与加方保持沟通。

据加拿大媒体报道，加拿大两家公司向中国出口油菜籽的许可先后被中国撤销。此事已引起加拿大油菜籽种植农民对渥太华处理“油菜籽危机”的方法“非常不满”，认为加拿大总理特鲁多没有及时采取措施防止该事演变为他们面临的“最大灾难”。

油菜籽是加拿大对华第二大出口产品和第一大出口农产品，2018年出口额为27亿加元。

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