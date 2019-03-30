广州开发区管委会副主任：“黄埔”光芒闪耀世界湾区银河

广州开发区管委会副主任黄东致辞

人民网旧金山3月29日电（记者罗华、邓圩、刘慧、段欣毅、寇杰、吕绍刚）以“链接·合作·发展”为主题的首届世界湾区合作发展论坛今天在旧金山隆重拉开帷幕。广州开发区管委会副主任黄东表示，广州开发区将牢牢抓住粤港澳大湾区建设的重大历史机遇，以广州知识城、广州科学城、黄埔临港经济区、广州国际生物岛四大平台，高质量建设“四区四中心”，努力打造全球企业投资首选地、最佳发展地，助力粤港澳大湾区建设成为国际一流湾区和世界级城市群。

黄东向论坛与会嘉宾介绍了自己工作生活的黄埔区、广州开发区的情况。黄浦区、广州开发区位于中国第二大河流珠江江口，珠江东西两翼交汇处，中国第三大城市广州东部，面积484平方公里，常住人口111万。改革开放以来，黄埔区、广州开发区吸引了179家世界500强企业投资创业，培育了高新技术企业超过2000家。2018年，黄埔区GDP超过3500亿元，人均GDP超过31.5万元，财税收入超过1000亿元，规模以上工业总产值7600亿元，占广州市40%以上。居中国百强工业区第2，在中国219个国家级经开区中排名第2，科技创新居全国第1。

据介绍，黄埔区、广州开发区围绕绿色发展理念，打造宜居宜业宜游生活圈，全面推进海绵城市建设，不断扩大绿色植被覆盖面积。黄埔港是“海上丝绸之路”的发祥地，是连结中国与世界的历史纽带。黄埔港中美贸易频繁、中外贸易繁荣，其中中美贸易历史悠久，早在1784年美国商船“中国皇后”号曾抵达黄埔港。坚持生活配套设施国际化与生态环境优美并重，建设有广州美国人学校、 美国格兰纳达山特许学校广州分校、日本人学校等多所国际化教育机构，配套匹兹堡大学医学中心国际医院、广医妇儿医院、南方医院知识城分院、中山大学附属岭南医院等大型医疗机构。大力推进省级“三旧”改造改革创新试点，推出“金镶玉10条”系列产业政策、“来了就办、一次搞掂”企业开办政务服务、“一门式”政策兑现服务等改革品牌，将黄埔区、广州开发区打造为“营商环境最优，产业发展最佳，城市环境最美”粤港澳大湾区的湾顶明珠。

粤港澳大湾区建设既是中国的重大国家战略，也是世界发展的机遇，黄东向与会嘉宾发出邀请，广州开发区有最优惠的产业政策、最优化的产业链条、最优美的生活环境，欢迎大家来这里投资、创业、居住。

由人民网主办的世界湾区合作发展论坛旨在对接粤港澳大湾区和纽约、旧金山、东京、悉尼、伦敦、德国北部等湾区大都市圈，搭建世界湾区经济圈交流合作对话的平台，在各大湾区之间建立良好的互动关系，为未来彼此之间的联动、互补、合作、发展、竞争奠定基础。

(责编：白宇)