中柬执法合作年启动仪式在京举行

本报北京3月29日电 （记者张洋）中柬执法合作年启动仪式29日在北京举行。国务委员、公安部部长赵克志与柬埔寨副首相兼内政大臣萨肯共同出席并致辞。

赵克志在致辞中表示，习近平主席和洪森首相共同将2019年确定为中柬执法合作年，为新时代中柬执法安全合作指明了方向，开启了中柬执法合作新篇章。中柬执法合作年将以维护两国安全和社会稳定、服务两国关系发展和经济社会繁荣、保障人民群众安居乐业为主要目标，针对两国人民反映强烈、社会影响恶劣的非法网络赌博、电信诈骗、毒品犯罪、涉黑涉恶等突出犯罪，定期开展联合整治打击行动；采取出入境通关便利等一系列便民利民措施，强化安保合作，更好保护对方国家企业和公民在本国的安全和利益；加强人员交流和经验分享，开展“平安城市”建设，共同提高维护国家安全和打击犯罪的执法能力。希望两国执法部门携手并肩、通力合作，全力做好中柬执法合作年各项工作，推动双方执法安全合作再上新台阶，更好地造福两国和两国人民，为两国及本地区安全稳定和发展繁荣作出新的更大贡献。

萨肯在致辞中表示，愿与中方共同落实好两国领导人的重要共识，精心办好柬中执法合作年，加强打击跨国犯罪合作，为两国经济社会发展提供坚强保障。

启动仪式前，赵克志和萨肯举行了业务会谈，并共同签署了中柬执法合作年工作方案和执法合作行动计划。

《 人民日报 》（ 2019年03月30日 03 版）

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