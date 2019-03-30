积极做完善全球治理的行动派（钟声）

■在世界乱象中发挥中流砥柱作用，为建设更加美好的地球家园贡献智慧和力量，这是顺应历史发展进步的正确抉择

3月26日，习近平主席在巴黎出席中法全球治理论坛并发表重要讲话。针对治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字带来的全球性挑战，习近平主席提出破解这“四大赤字”需要秉持公正合理、互商互谅、同舟共济、互利共赢四大理念，彰显在全球治理改革问题上思想引领的重大意义。

世界怎么了，我们怎么办？全球需要答案。当今世界的问题，是多重因素的叠加。地区冲突和局部战争持续不断，恐怖主义仍然猖獗，气候变化、网络安全、难民危机等非传统安全威胁持续蔓延，收入分配不平等、发展空间不平衡问题凸显。与此同时，保护主义、单边主义抬头，冲击全球治理体系和多边机制；国际竞争摩擦呈上升之势，地缘博弈色彩明显加重，国际社会信任和合作受到侵蚀。老问题尚未根治，新问题不断冒头，让不稳定性不确定性的阴云加重。

破解全球治理中的“四大赤字”，中国方案具有很强的现实针对性。坚持共商共建共享的全球治理观是重要前提，只有全球事务由各国人民共同商量着办，全球治理规则实现民主化，才能凝聚起全球范围内的共识，调动起最广泛的积极性。建立信任这一国际关系中最好的黏合剂是关键，信任是合作的基础，只有在信任的基础上才能构建起命运与共的全球伙伴关系。秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，以合作谋和平、以合作促安全，和平才能长久。坚持创新驱动、协同联动、公平包容，发展才能更可持续、更加普惠。这些理念，凝聚着有5000年文明史的东方大国的智慧，彰显出新时代中国特色大国外交以天下为己任的担当。

新时代中国积极携手全球伙伴做完善全球治理的行动派，世界赞赏中国以全球视野和胸襟推动完善全球治理的大智慧，看重中国在全球治理中展现的大担当——“习主席就推动全球化、加强国际合作传递出十分积极的信号”“中国是维护世界秩序的重要一极”。法国总统马克龙认为，欧中保持沟通对话对维护多边主义发挥着不可或缺的作用。德国总理默克尔也认为，欧中应该合作维护多边主义，共商世界贸易组织等多边机构改革。

行之力则知愈进，知之深则行愈达。随着构建人类命运共同体理念一次又一次被写入联合国决议，“一带一路”倡议赢得150多个国家和国际组织的支持、参与，中国作用日益突出。联合国秘书长古特雷斯赞誉中国为“全球治理的重要支柱”，国际社会传递出这样的声音：“东方的智慧已经成为解决世界上最棘手问题的助推器。”毫无疑问，在世界乱象中发挥中流砥柱作用，为建设更加美好的地球家园贡献智慧和力量，这是顺应历史发展进步的正确抉择。

《 人民日报 》（ 2019年03月30日 03 版）

(责编：白宇)